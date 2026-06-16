Silvia y Jorge, hermanos de Pablo Lyle, hablaron de la fuerte cercanía entre el actor y su padre, de quien no se pudo despedir antes de morir el sábado pasado en Mazatlán.

“Pablo, con respecto a mi papá, siempre estuvo unido a él y fue muy lindo cómo el amor entre ellos siempre estuvo ahí vivo”. Silvia Lyle

Por su parte, Jorge Lyle lamentó que su hermano no pudiera estar presente en los servicios funerarios de su padre.

Pese a la reciente pérdida, Silvia y Jorge tienen esperanza de que Pablo Lyle pueda adquirir una libertad anticipada para poder reencontrarse con su hermano.

Pablo Lyle con su padre y hermanos (Especial)

Pablo Lyle podría acceder a beneficios de preliberación antes de concluir su condena

La situación legal de Pablo Lyle volvió a generar atención luego de que especialistas señalaran la posibilidad de que obtenga una libertad anticipada por buen comportamiento antes de cumplir su sentencia completa.

El actor mexicano fue condenado en 2023 a 5 años de prisión, además de 8 años de libertad condicional, tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente vial ocurrido en Miami en 2019.

Hasta ahora, Lyle ha cumplido poco más de 3 años de encarcelamiento, por lo que su defensa mantiene abiertas distintas vías legales relacionadas con beneficios penitenciarios.

Uno de los factores que alimentan las especulaciones es su reciente traslado a un centro penitenciario de menor seguridad dentro de Estados Unidos.

Expertos explican que este tipo de movimientos suelen formar parte de procesos administrativos previos a programas de reinserción o esquemas de preliberación para ciertos internos.

Pablo Lyle (Agencia México)

En semanas recientes también surgieron versiones sobre un posible permiso especial para viajar a México tras el fallecimiento de su padre, aunque esa opción enfrenta importantes obstáculos legales.

Las normas penitenciarias del estado de Florida contemplan restricciones estrictas para autorizaciones humanitarias extraordinarias, por lo que este tipo de solicitudes rara vez son aprobadas.

Mientras las autoridades penitenciarias no emitan una resolución oficial, el futuro inmediato de Lyle dependerá de la evaluación de su conducta, el cumplimiento de requisitos institucionales y las disposiciones legales vigentes.