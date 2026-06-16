Andrea Legarreta reveló que el padre de Pablo Lyle murió por un deterioro de salud, derivado de una cirugía de cadera a la que se sometió tras una caída:

“En realidad, el señor hace tiempo, hace pues ya unos meses tuvo una caída que le generó un problema de cadera y entonces lo operaron. [...] Bueno, estuvo muy delicadito ya hacia el final, pero no fue la caída, sino obviamente la cirugía, el estado de salud”. Andrea Legarreta, presentadora de televisión

Con estas declaraciones, la presentadora desmintió versiones que medios difundieron como oficiales en las que señalaban la caída como la causa de muerte del padre de Pablo Lyle.

A la par, Andrea Legarreta negó que el actor, quien cumple una sentencia por homicidio involuntario, haya pedido un permiso especial para poder estar con su padre en su últimos momentos:

“Se dijo que Pablo había pedido un permiso para poder asistir, pero en realidad no fue así. [...] estos permisos se le otorgan a ciertos presos que tienen a un familiar en el lugar donde está la prisión o cercano, es muy difícil conseguir un permiso así, no lo pidieron”. Andrea Legarreta, presentadora de televisión

Andrea Legarreta y Pablo Lyle (Especial)

Andrea Legarreta reafirma su cercanía con la familia de Pablo Lyle

A lo largo de sus declaraciones durante la emisión de Hoy del 15 de junio, Andrea Legarreta profundizó en la estrecha relación que tiene con la familia del actor.

Por lo que contó, constantemente mantiene comunicación con Silvia, la hermana de Pablo Lyle, con quien habló de la lamentable pérdida.

De acuerdo con la presentadora del matutino, la familia siempre ha sido muy unida entre sí, lo que les permitió acompañar al señor Jorge durante las complicaciones de salud.

Siendo que Pablo Lyle, al parecer, también estuvo presente a su manera estando en prisión.

Esta no es la primera vez que la presentadora habla de la relación que sostiene con la familia Lyle. Desde los problemas del actor ha estado al pendiente del juicio, sentencia y condena del actor.

Andrea Legarreta también se mostró profundamente conmovida por lo que llamó el “crecimiento espiritual” de Pablo Lyle, momento en el que no pudo contener las lágrimas en vivo.