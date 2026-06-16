La familia de Pablo Lyle mantiene la esperanza de reencontrarse con el actor durante las próximas fiestas decembrinas, luego de que surgieran reportes sobre una posible liberación anticipada.

De acuerdo con información difundida por el programa Ventaneando, Jorge Lyle y Silvia Lyle revelaron que el intérprete podría recuperar su libertad en diciembre gracias a su conducta ejemplar.

La expectativa creció debido a que Pablo Lyle ya cumplió poco más de 3 años de la condena impuesta en 2023 por homicidio involuntario y tendría oportunidades laborales esperándolo.

La muerte del padre de Pablo L yle reavivó las especulaciones sobre su situación legal

La situación personal de Pablo Lyle volvió a ocupar titulares tras el reciente fallecimiento de su padre, una noticia que impactó profundamente a su entorno familiar.

Muere el padre de Pablo Lyle; el actor no pudo despedirse (Yazmín Betancourt)

Tras conocerse el deceso, comenzaron a circular versiones sobre un posible permiso especial para que pudiera viajar temporalmente a México y despedirse.

Sin embargo, especialistas señalaron que las leyes penitenciarias de Florida contemplan criterios estrictos para autorizaciones humanitarias extraordinarias, por lo que estos beneficios suelen concederse excepcionalmente.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que las autoridades estadounidenses hayan aprobado una salida temporal relacionada con el fallecimiento de su familiar.

Esto sumado a que la conductora Andrea Legarreta, amiga cercana a la familia Lyle, desmintió esta información en el matutino Hoy.

El actor permanece bajo custodia mientras continúa cumpliendo la sentencia que recibió por el caso derivado de un altercado vial registrado en Miami.

Además de la pena de prisión, la resolución judicial incluyó 8 años de libertad condicional, servicio comunitario obligatorio y programas enfocados en manejo de ira.

Mientras continúan las evaluaciones penitenciarias correspondientes, la posibilidad de una libertad anticipada de Pablo Lyle mantiene la atención de seguidores y familiares.

Por ahora, la expectativa de verlo libre durante Navidad permanece como una esperanza respaldada por reportes sobre su comportamiento y avance dentro del sistema penitenciario.