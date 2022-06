La cantante colombiana Shakira, ha estado en el ojo del huracán en los ultimas, tras confirmar su separación con el papá de sus hijos Gerard Piqué.

Recordemos que comenzó a especularse que Shakira había terminado con Piqué, debido a la publicación de un par de periodistas.

Aunado a ello, la más reciente canción de Shakira; ‘Te felicitó’, dejaba entrever la ruptura por una posible infidelidad.

Luego de aclarar que no estuvo hospitalizada por una crisis de ansiedad, dejó saber que sí terminó su relación con Piqué, con quien tiene dos hijos:

Sasha Piqué Mebarak

Milan Piqué Mebarak

Gerard Piqué y Shakira (@shakira / Instagram)

La agencia de relaciones públicas de Shakira explicó que las fotografías que comprobarían que estuvo internada en el hospital tras una crisis de ansiedad por la ruptura con Piqué, no son precisamente por ello.

Dejaron saber que el padre de la cantante fue hospitalizado de emergencia y Shakira lo acompañó en ambulancia, por lo que se pensó que ella estaba en peligro.

A pesar de ello, Shakira no se había pronunciado al respecto y no se sabía nada sobre su estado anímico.

Sin embargo, su hermana Lucy Mebrak habló sobre lo ocurrido.

Lucy Mebrak comparte cómo se encuentra Shakira tras confirmarse ruptura con Piqué

La hermana de Shakira, Lucy Mebrak, rompió el silencio, tras confirmarse la ruptura entre la colombiana y Piqué.

Señaló que la cantante de ‘Pies descalzos’ se ha alejado de la familia y no ha podido verla desde que se confirmó la ruptura.

Gerard Piqué y Shakira (@shakira / Instagram)

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, comentó la hermana de la intérprete de 45 años en entrevista para ‘Europa Press’.

Asimismo, dejó saber que Shakira salió del país, luego de lo ocurrido y está “recuperándose”, después del incidente.

“Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España”, compartió la hermana de la cantante.

Pese a ello, no comentó nada sobre la razón de su ruptura o alguno otro detalle.

Mientras tanto, los fans de Shakira permanecen apoyándola con mensajes de aliento a través de las redes sociales.