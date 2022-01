Gustavo Adolfo Infante dice que tiene elementos para dudar de inocencia de Héctor Parra, pese a que en diversas ocasiones defendió al actor.

A través de su programa de Youtube, Gustavo Adolfo Infante señaló que si se mostrará la carpeta en contra de Héctor Parra las personas podrían entender por qué el actor no ha salido de prisión.

Las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante se dan luego de que Sergio Mayer le pidió a Daniela Parra se concentre en demostrar la inocencia de Héctor Parra y no en atacarlo.

Gustavo Adolfo Infante sorprendió a sus seguidores luego de que reveló que ya no se encuentra tan confiado de que Héctor Parra es inocente.

En su canal de Youtube, Gustavo Adolfo Infante señaló que si cree que en el caso de Héctor Parra si hubo un tráfico de influencias por parte de Sergio Mayer.

Gustavo Adolfo Infante destacó que ahora Sergio Mayer ya no tiene nada que hacer porque “es un cero a la izquierda” y Héctor Parra continúa en prisión.

“Pero Mayer ya no es diputado, ya no tiene nada que ver, ya es un cero a la izquierda en la política, espectáculo y en todos lados, no existe no significa nada para nadie y si Héctor Parra continúa dentro de prisión es por algo”

Gustavo Adolfo Infante