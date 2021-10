Héctor Parra: Su hija Daniela denuncia que la vigilan tras exponer sospechas sobre esposo de Ginny Hoffman

Se complica el caso Héctor Parra. Su hija Daniela denunció que la vigilan tras exponer sus sospechas sobre el esposo de Ginny Hoffman.

Ante ello, la hija de Héctor Parra dijo dijo temer por su integridad física y responsabilizó a la familia de Ginny Hoffman si algo malo llega a sucederle.

Hace unos días, Daniela Parra dijo temer que el verdadero responsable del abuso sexual que su hermana Alexa denunció lo haya cometido Alberto Campo, esposo de Ginny Hoffman.

En entrevista para ‘Ventaneando’, la hija de Héctor Parra dijo que tras estas declaraciones, hombres sospechosos comenzaron a vigilarla en su casa y en su negocio:

Daniela Parra se mostró tan preocupada por lo sucedido que responsabilizó a la familia de Ginny Hoffman si algo malo llega a sucederle:

“Hago responsables a estas personas involucradas por si algo me pasa a mi o a mi familia”

La hija de Héctor Parra dijo que ella no se percató de que la estaban vigilando e incluso tomaron fotos de los lugares que frecuenta, por ello no tiene evidencias de lo sucedido.

Quien sí lo atestiguó, dijo, fue su tío, quien le alertó de lo sucedido y le dió algunos detalles de cómo eran los sospechosos:

“Mi tío fue el que los vio y me habló y me dijo ‘están tomando fotos de tu negocio’, vieron que mi tío los vio y se pelaron, entonces no supimos ni quién era, sabemos que es una suburban negra, que es lo único que sabemos”

Daniela, hija mayor de Héctor Parra