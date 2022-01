Gustavo Adolfo Infante llama a que detengan al ‘violento’ de Alfredo Adame debido a que porta un arma de fuego y podría matar a alguien.

A través de su programa radiofónico, el periodista de espectáculos hace un llamado a las autoridades correspondientes de la Ciudad de México alrededor del “caso Alfredo Adame”.

“Yo quiero hacer un llamado a las autoridades de manera muy respetuosa”, dijo Gustavo Adolfo Infante para posteriormente burlarse del actor.

“Si causa mucha risa ver a Adame haciendo el ridículo, diciendo que es karatera cuando no puede ni coordinar una patada, o sea, no sé cuantas disciplinas maneja pero no puede ni tirar un golpe, está muy chistoso pero es violencia”, aclara el titular De Primera Mano.

Así como indica que Alfredo Adame iba armado y que incluso se le cayó la pistola, por lo que se confirma que es un hombre peligroso y violento.

Alfredo Adame en pelea callejera. (Tomada de video)

Gustavo Adolfo Infante recuerda que Alfredo Adame tiene antecedentes penales

“Cabe indicar que Alfredo Adame iba armado, que se le cayó la pistola y que tiene antecedentes”, dice Gustavo Adolfo Infante.

Así como informa que el polémico debe ir a la Guardia Nacional a firmar porque ya lo han detenido.

Incluso, recuerda que existen videos de Alfredo Adame amenazando y encañonando a una familia que viajaba en su camioneta.

Por lo que al existir evidencia de su agresiva personalidad, pide a las autoridades que Alfredo Adame sea detenido a la brevedad.

“Con su problema psiquiátrico, psicológico, neurológico o emocional (que tiene)… Autoridades, por favor, hagan algo, detengan a Alfredo Adame porque es un sujeto sumamente peligroso y anda armado”, suplica.

Alfredo Adame (Tomada de video)

Y asegura que el presentador de televisión trae un arma de fuego y un cuchillo por lo que puede provocar una desgracia.

Para que no haya duda hasta lo compara con Eduardo Santamarina, Fernando Colunga, Jorge Salinas y los Bichir, quienes no han golpeado a nadie.

Gustavo Adolfo infante insiste en detención de Alfredo Adame

“Alfredo Adame es un sujeto peligroso, agresivo, una persona descontrolada, no conecta el cerebro con la lengua y tampoco con sus movimientos, ha tenido muy serios problemas”, explica y asegura que esto lo llevará a comete crímenes.