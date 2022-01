Sergio Mayer le aconseja a Daniela Parra enfocarse en demostrar la inocencia de Héctor Parra y no buscar culpables por la situación que se encuentra enfrentando su papá.

En entrevista con varios medios, Sergio Mayer desmintió que pidió un amparo tras la denuncia que había interpuesto en su contra el abogado de Héctor Parra, José Luis Guerrero.

Sergio Mayer destacó que tanto el abogado de Héctor Parra como su hija tienen un gran trabajo por hacer, ya que a pesar de sus declaraciones no han podido sacar al actor de la cárcel.

Sergio Mayer apadrinó el evento de donación de juguetes para hijos de socios de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En el evento el famoso tuvo un encuentro con varios medios.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Sergio Mayer habló sobre la denuncia que había interpuesto en su contra el abogado de Héctor Parra.

Sergio Mayer desmintió que se haya amparado y destacó que nunca lo han solicitado las autoridades.

“Yo solicité información a la carpeta, nunca pedí un amparo. Jamás me he amparado. Hasta ahorita no he sido requerido”

Sergio Mayer