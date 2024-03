Gomita se felicita hoy 8 de marzo por ser valiente ante la violencia de su papá Alfredo Ordaz

En el Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8 de marzo, Gomita recuerda que sufrió maltratos de su papá Alfredo Ordaz por lo que se felicita por haber denunciado y así ponerles un alto.

En octubre de 2021, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, denunció públicamente a su papá Alfredo Ordaz luego de que éste le arrancará las extensiones de cabello y la empujara durante una discusión.

Lastimosamente, la payasa reveló que no se trataba de la primera agresión ya que su papá la maltrataba física y psicológicamente.

Razón por la que hizo una denuncia ante autoridades correspondientes y hoy padre e hija se enfrentan en una batalla legal.

“Hoy me felicito por mi valentía de no quedarme callada otro año más”, cita en su cuenta de Instagram, Gomita -de 29 años de edad-, en referencia al maltrato que sufrió por parte de Alfredo Ordaz, de edad desconocida.

Así como Gomita asegura que justo este 8 de marzo tiene recuerdos traumáticos de su infancia, mismos que poco a poco van sanando.

Quizá porque este día se conmemora la lucha por los derechos y la igualdad de género, así como las mujeres levantan la voz para frenar la violencia en su contra.

“Algunos (recuerdos) duelen como el primer día que me lo hicieron y que solo aprendía a sobrellevar y quedarme callada por no destruir una supuesta familia donde no existía el respeto a la mujer”

Gomita