Durante un encuentro con la prensa, Gomita -de 28 años de edad- reveló que ya no se quiere enamorar en 2024.

Y es que de acuerdo con Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, a pesar de que lo intenta, puro “pendejo” le toca en el amor.

Incluso, recordó Gomita, su anterior relación en la que ya hasta se había comprometido, no le duró más de medio año.

A poco de celebrar Año Nuevo, Gomita reveló a la prensa que ya no se quiere enamorar en el 2024.

Toda vez que, reconoce Gomita, haber intentado enamorarse este 2023 fue uno de los actos que más lecciones le brindó.

“No me debo de enamorar, otra vez me quise enamorar y valió madres, no, no es lo mío”

Gomita