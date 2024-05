Ginny Hoffman -de 50 años de edad- reveló información confidencial porque le siguen inventando mentiras y no entiende por qué.

El caso de Héctor Parra no ha sido fácil para ninguna de las partes, pues tanto Daniela Parra como Alexa y Ginny Hoffman, han sido blanco de críticas.

Recientemente, Ginny Hoffman fue captada saliendo de un hospital y las especulaciones sobre su salud comenzaron a circular.

El canal de YouTube, Kadri Paparazzi, captó a Ginny Hoffman saliendo de un hospital y Jorge Carbajal reveló que un oncólogo estaba atendiendo a la actriz.

Los médicos especialistas en oncología atienden temas relacionados con el cáncer, por lo que surgieron especulaciones sobre la salud de Ginny Hoffman.

Es por eso que la ex pareja de Héctor Parra compartió en su Instagram la hoja de resultados de los análisis que le realizaron en el hospital.

En este documento se puede leer que los estudios que le realizaron fueron para checar un tema relacionado con la tiroides.

Ginny Hoffman escribió en su publicación en Instagram que compartía este documento para desmentir “notas tan absurdas”.

“Es increíble lo que tiene uno que hacer para desmentir notas tan absurdas, afirmando una enfermedad que dios me libre algún día padecer. No tendría porqué mostrar esto, porque son cosas privadas, pero sí creo necesario que dejen de creer en tantas tonterías y difamaciones en mi contra”

La actriz aseguró que se sentía difamada con los rumores que aseguraban que tenía cáncer y reiteró que se encuentra bien de salud.

Por último, Ginny Hoffman aseguró que con su publicación buscaba “callar” a quienes se dedican a vivir de “inventos y estupideces”.

Durante una entrevista en De Primera Mano, Ginny Hoffman desmintió que tenga cáncer.

“Decretado que eso nunca va a suceder. Fui a una cita médica que me dieron una consulta, porque debemos estar nivelando mi tiroides”, dijo la actriz.

Ginny Hoffman manifestó que no entiende qué ha hecho para que las gente la ataque o le inventen rumores.

“¿Qué les he hecho yo? No sé que está pasando, yo no estoy entiendo nada por qué esta saña, por qué este ataque, por qué esta campaña de odio hacia nosotras”

Ginny Hoffman