¿Héctor Parra está en la cárcel por venganza? Ginny Hoffman niega que la denuncia de Alexa Hoffman haya sido por despecho.

El caso de Héctor Parra sigue dando mucho de que hablar, por lo que Ginny Hoffman -de 50 años de edad- rompió el silencio y reveló que muy pronto saldrá toda la verdad del proceso.

Héctor Parra -de 48 años de edad- fue sentenciado a 13 años y 10 meses de prisión por abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija Alexa Hoffman.

A lo largo del proceso en contra de Héctor Parra han surgido varias especulaciones sobre Ginny Hoffman, una de ellas es que obligó a su hija a mentir por venganza contra Héctor Parra.

Cansada de todas las especulaciones, Ginny Hoffman rompió el silencio y aseguró que muy pronto las personas conocerán la verdad sobre el caso de Héctor Parra.

Ginny Hoffman confesó que muy pronto ella y su hija Alexa Hoffman hablarán sobre todo lo que han vivido y las personas no lo podrán creer.

Héctor Parra continúa luchando para demostrar que es inocente de las acusaciones de abuso por parte de su hija Alexa Hoffman.

En medio de su lucha, Ginny Hoffman rompió el silencio y concedió una entrevista para Gustavo Adolfo Infante donde reveló que muy pronto se conocerá toda la verdad sobre el caso de Héctor Parra.

Consciente de que han surgido varias especulaciones sobre Héctor Parra, Ginny Hoffman señaló que tanto ella como su hija Alexa Hoffman están dispuestas a hablar.

Ginny Hoffman explicó que ella y su hija Alexa Hoffman están tomando terapias para poder pasar el difícil momento que están viviendo.

Y es que de acuerdo con Ginny Hoffman las cosas se han desvirtuado ya que el objetivo fue que Alexa Hoffman pudiera denunciar a Héctor Parra por el abuso que sufrió.

“Situación que ya está comprobada legalmente, no solamente fue físico, fue un maltrato psicológico que daño a mi hija”

Sin embargo, Ginny Hoffman cree que a raíz de esto han surgido muchas cosas que no tienen nada que ver y es que Alexa Hoffman ha recibido muchos ataques.

“Esto ha sido demasiado ya para nosotras. Se ha perdido totalmente el objetivo de cómo empezó: una víctima que es Alexa, un agresor que se llama Héctor ‘N’ y de todo esto se derivó 40 mil cosas que no tienen nada qué ver”

Es por ello por lo que Ginny Hoffman señaló que muy pronto van a salir a defenderse y aclarar todo lo que se ha dicho.

Ginny Hoffman destacó que su hija Alexa Hoffman ha querido romper el silencio, pero los psicólogos le han recomendado que todavía no lo haga pues hay cosas que todavía necesita trabajar.

En ese sentido Ginny Hoffman señaló que ya es momento de hablar pues tienen dos instancias a favor y después de tres años en donde han sido atacadas ha llegado la hora de “defenderse”.

Ginny Hoffman aseguró que siempre va a defender a su hija, pese a todo lo que le puedan decir.

“Yo siempre voy a salir a defender a mi hija, no me interesa que me critiquen, yo voy a dar la cara siempre”

Ginny Hoffman