Luego de ver algunos análisis y escuchar testimonios de conocidas de Ginny Hoffman, Yolanda Andrade dice estar informada del abuso a Alexa Hoffman.

La conductora explicó no creer que haya ocurrido ya que ve absurda la forma en que Ginny Hoffman enfrentó el abuso sexual a Alexa Hoffman, de parte de Héctor Parra -de 47 años de edad-.

Y es que apuntó que las mamás no recurren a la ley cuando se enteran que sus hijas fueron abusadas, en su lugar, hacen justicia por su propia mano... Explicando que espero demasiado para denunciar.

Pese a que magistrados encontraron culpable a Héctor Parra por corrupción de menores y recientemente determinaron que sí abusó sexualmente de Alexa Hoffman, Yolanda Andrade cree que su encarcelamiento es resultado de una venganza de Ginny Hoffman.

Por lo que sarcásticamente, Yolanda Andrade -de 52 años de edad- se burló de Ginny Hoffman.

“No sé que sed tenga, si sea de agua de jamaica, sed de horchata o de refresco”, dice y enseguida defiende su argumento asegurando que todo se trata de “sentido común”.

Y es que de acuerdo con la conductora, la venganza es porque Héctor Parra es bisexual. “Eso de la preferencia no puede llegar a tanto”, lamenta.

Por lo que sin más pierde el control y asegura que ninguna mujer que se haya enterado que abusaron de su hija, sobrina o hermana recurre a una revista y tampoco a la ley pues hacen justicia por sí mismas.

“Ya no son chilladas. Ginny, ¿neta? Es tan sencillo que sí yo sé que si alguien abusó de una hija o mi hermana o mi sobrina, que alguien tuvo un abuso con ella, yo voy y le corto el pito. No me espero y voy con una revista y espero que sea mayor de edad. No, nadie se espera. Corriendo voy y lo agarro de los huevos”

Yolanda Andrade