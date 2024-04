Héctor Parra no va a permitir que difamen a Daniela Parra y la abogada demandará a la tía de Ginny Hoffman por insultarla y acusarlo de abuso “sin pruebas”.

El jueves 4 de abril se llevó a cabo la lectura de sentencia de Héctor Parra, por lo que la abogada Samara Ávila dio algunos detalles de la situación del actor.

Samara Ávila reveló que por petición de Héctor Parra -de 47 años de edad- se está analizando proceder legalmente contra la tía de Ginny Hoffman por sus duras acusaciones.

Samara Ávila contó a los medios que se reunió con Héctor Parra y él le pidió analizar la posibilidad de demandar a Edith Adler, tía de Ginny Hoffman.

Hace unos días, Edith Adler compartió un video para exigir que paren los ataques contra Ginny Hoffman -de 50 años de edad- y Alexa Hoffman.

Incluso, aseguró que Daniela Parra había sido abusada por su padre y que tenía síndrome de Estocolmo.

Además, Edith Adler llamó “Monstruo Parra” a Héctor Parra y “Daniela Trevi” a Daniela Parra, de 27 años de edad.

Ante estas acusaciones, Héctor Parra busca tomar cartas en el asunto y le planteó a su abogada la posibilidad de demandar a la tía de Ginny Hoffman.

La tía de Ginny Hoffman estaría asegurando que Daniela Parra es corruptora de menores, pues supuestamente ella sabía el abuso que padecía Alexa Hoffman.

“Él me hizo saber que no tiene el gusto de conocer a la señora (la tía de Ginny Hoffman) no sabe por qué se refiere así y mucho menos por qué se expresa así de Dani”

Samara Ávila