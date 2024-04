Ginny Hoffman -de 50 años de edad- niega públicamente parentesco con Spencer Hoffmann, a quien lo acusan de estafador con sus cursos de finanzas.

Hace unos días, Spencer Hoffmann, supuesto primo de Ginny Hoffman, dio de qué hablar al revelar el oscuro pasado de la familia.

Luego de la confesión, se dieron a conocer denuncias de clientes de Spencer Hoffmann, quien ofrece servicios financieros y lo señalan de defraudador.

Ginny Hoffman niega parentesco con Spencer Hoffmann tras ser acusado de estafador

Spencer Hoffmann es un empresario experto en el desarrollo humano que se ha dedicado en dar conferencias, así como a dar consejos de finanzas en redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que Spencer Hoffmann es acusado por parte de sus clientes de estafar con sus cursos financieros.

Ginny Hoffman, mamá de Alexa Parra y exesposa de Héctor Parra (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Algunas personas le han reclamado a Ginny Hoffman por las estafas cometidas por su supuesto primo, pero ella se deslinda de él negando parentesco.

“La familia Hoffmann niega cualquier nexo familiar con el señor Spencer Hoffmann, a quien no conocemos y con quien no tenemos ningún vinculación alguna.” Ginny Hoffman

Además, Ginny Hoffman aclara que lo declarado por él entorno a su familia es mentira y agregó que no tendría ningún vinculo con él porque sus apellidos son distintos.

“Estas personas que se jactan de ser grandes investigadores pasaron por alto algo tan básico como que ambos apellidos son distintos.” Ginny Hoffman

Ginny Hoffman en entrevista con Gustavo Adolfo Infante indicó que nunca antes había escuchado de él, pero no había desmentido que no él no era su primo.

Hasta que investigó el árbol genealógico de la familia para reafirmar que nadie lo conoce.

Ginny Hoffmann niega tener parentesco con Spencer Hoffmann tras ser acusado de estafador (ginnyhoffman_ / Instagram @ginnyhoffman_)

Señalan a Spencer Hoffmann de estafador por sus cursos de finanzas

Spencer Hoffmann es acusado por sus clientes de estafar en su cursos de finanzas con programas que prometen hacer fortunas y asesorar negocios.

Sin embargo, gente de distintos niveles de los programas de Spencer Hoffmann han salido a decir que lo que ofrece no es lo que promete y hasta se han ido contra de Ginny Hoffman.

No obstante, lo que no se esperaba es que Ginny Hoffman decidió hacer un comunicado expresando que no hay ningún parentesco familiar con Spencer Hoffmann.

Spencer Hoffmann ofrece talleres y cursos entorno a las finanzas y negocios, en donde cobra por escuchar sus pláticas para que uno pueda incrementar su dinero.

De acuerdo con información del canal de Youtube, El Mich TV, en redes sociales lo están quemando como un estafador.