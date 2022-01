Germán Ortega no tuvo sexo con su esposa tras su injerto de cabello pues confesó que el medico le señaló que no podía hacer esfuerzo físico.

A través de las redes sociales, Germán Ortega ha compartido todo su proceso de injerto de cabello. De acuerdo con el comediante, decidió realizarse el procedimiento para tener más seguridad en sí mismo.

Germán Ortega destacó que el procedimiento de injerto de cabello no ha sido sencillo pues por recomendación medica no pudo tener sexo con su esposa, aunque poco a poco ha empezado a retomar su vida normal.

Germán Ortega ha estado en medio de la controversia luego de que anunció en sus redes sociales que se había injertado cabello. Pese a las críticas que ha recibido el comediante ha señalado que espera que esto ayude a más personas que deseen someterse a este tratamiento.

En sus redes sociales, Germán Ortega ha compartido todo el proceso de su injerto de cabello. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al revelar que no había podido tener sexo con su esposa tras su tratamiento.

En una entrevista compartida por el programa Hoy, Germán Ortega bromeó sobre la situación y aseguró que le prohibieron hacer esfuerzo físico durante un tiempo.

Germán Ortega destacó que es muy activo en el sexo, por lo que por eso no pudo tener intimidad con su esposa durante casi un mes.

“No tienes que hacer esfuerzos y yo si soy, pero no hombre, imagínate nada más estar así, no. Yo si soy de cómo me llamo, me gusta que me jalen, entonces cómo me lo van a hacer”

Germán Ortega