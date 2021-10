Germán Ortega casi pierde la vida en terrible accidente automovilístico. El comediante reveló que chocó mientras se dirigía al teatro y habría sido gracias al cinturón de seguridad que no tuvo más consecuencias.

En entrevista para el programa Hoy, Germán Ortega confesó que el accidente pasó el fin de semana pasado y aunque no pasó a mayores, aún sufre algunos dolores como consecuencia del choque.

En el video Germán Ortega destacó que aunque fue un terrible accidente automovilístico, afortunadamente no pasó a mayores y solo cuenta con algunos dolores en el cuerpo.

Germán Ortega puntualizó que el accidente no fue su culpa y todo sucedió mientras se dirigía al teatro.

Durante su conversación Germán Ortega destacó que lo que lo salvó fue el cinturón de seguridad, ya que pudo haber resultado con serias secuelas.

Germán Ortega se mostró agradecido de que se encuentre bien, ya que cómo ocurrió el accidente automovilístico pudo tener más problemas.

“Si no hubiera sido por el cinturón, te juro que me reviento el pecho con el volante, la cara o rompo el parabrisas. Me salvo la vida, ahorita no estaría yo ni hablando”

Germán Ortega