Germán Ortega revela que no se besó con Olivia Collins porque “apestaba a atún”

Olivia Collins se encuentra en medio de la polémica, luego de que se reveló que no quiso besar a Germán Ortega en plena función del ‘Tenorio Cómico’.

Está acción de Olivia Collins generó gran controversia pues muchas personas la tacaron como poco profesional. Tras las críticas en contra de la actriz, Germán Ortega reveló por qué la famosa se negó a besarlo en el escenario.

En entrevista, Germán Ortega reconoció que en un primer momento se enojó mucho con Olivia Collins, pues pensó que se trataba de un problema personal.

Olivia Collins (@oliviacollinsmx)

Germán Ortega revela que Olivia Collins si lo había besado en los ensayos

Para calmar todos los rumores, Germán Ortega concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ en donde habló de la polémica con Olivia Collins.

Germán Ortega reconoció que al ver la reacción de su compañera se molestó mucho ya que ya se encontraba planeando y sintió que se trató de algo personal.

Germán Ortega comenzó su entrevista explicando que en realidad Olivia Collins tuvo muy poco tiempo para prepararse y reconoció que durante los ensayos si le dio el beso.

“Ensayamos, me dio el beso en la tarde. Ella de verdad tuvo muy poco tiempo para ensayar” Germán Ortega

Sin embargo, Germán Ortega reconoció que no le dio la oportunidad a Olivia Collins de poder explicar por qué no lo besó durante la obra de teatro.

“Yo soy muy sentido y me sacó de onda (…) Si me enoje mucho, yo no le di oportunidad de que me dijera qué pasó, porque la evadí” Germán Ortega

Olivia Collins acababa de comer atún y por eso no quiso besar a Germán Ortega

Durante su entrevista, Germán Ortega destacó que en realidad Olivia Collins no lo quiso besar porque acababa de comer atún.

“¿Qué le pasó a la Collins? que estaba comiendo atún y entonces le dijeron vas pa arriba. Subió y con el que más contacto tiene es conmigo” Germán Ortega

Olivia Collins se sintió incomoda en el momento que le tocó entrar a escena porque señaló que “apestaba a atún”.

“Ya me dijo ‘apestaba yo a atún’, le digo me hubieras dicho y me hecho un buche de mayonesa y hacemos una ensalada” Germán Ortega

Germán Ortega destacó que el también se equivocó por no darle una oportunidad a Olivia Collins de explicarse.

Germán Ortega confiesa que se siente traumado porque no es Brad Pitt

En este sentido Germán Ortega destacó que los prejuicios son muy malos, además reconoció que el comportamiento de Olivia Collins lo afectó porque pensó que se trataba de un tema personal.

“Los prejuicios no son buenos, yo me lo tomé personal. De por sí yo estoy traumado porque no soy Brad Pitt, pero yo sentí que fue un desprecio hacia mí” Germán Ortega

Germán Ortega incluso señaló que ese tipo de situaciones no las había vivido con ninguna otra actriz, pese a que en el ‘Tenorio Cómico’ han participado bellas famosas.

“Me han tocado mujeres guapas como ellas que no me habían hecho eso y yo me lo tomé personal, aguas con los prejuicios, yo la juzgué” Germán Ortega

Durante su conversación Germán Ortega dejó en claro que no existe ningún problema con Olivia Collins.