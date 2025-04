En las últimas horas surgió la noticia que Clara Chía -de 26 años de edad- y Gerard Piqué terminaron su relación tras tres años de noviazgo.

El paparazzi Jordi Martin se pronunció al respecto en redes sociales desmintiendo su ruptura y asegurando que la pareja sigue unida.

No obstante, destacó que Clara Chía y Gerard Piqué- de 38 años de edad- “no están pasando por un buen momento” tras los viajes que realiza el ex futbolista a Miami.

Gerard Piqué y Clara Chía (EFE)

Desmienten ruptura de Clara Chía y Gerard Piqué

Clara Chía y Gerard Piqué siguen juntos a pesar de los rumores de separación, aunque enfrentan problemas en su relación.

“Desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin”, aseguró el paparazzi Jordi Martin en sus redes sociales.

Jordi Martin destacó que la pareja no se encuentra pasando por un buen momento por los continuos viajes que realiza Gerrard Piqué a Miami, pero no “pero no hay ruptura”.

Fue la periodista Adriana Dorronsoro quien anunció que Clara Chía y Gerard Piqué habían puesto fin a su relación tras 3 años juntos .

Señaló que tenía conocimiento de la ruptura de una de las parejas más mediáticas, y aseguró que había terceras personas de por medio, pero no estaba claro el panorama

Clara Chía y Gerard Piqué enfrentan crisis en su relación por esta razón

El paparazzi Jordi Martin se pronuncio al respecto de la supuesta ruptura de Clara Chía y Gerard Piqué.

Según informó, la pareja sigue unida, pero su vínculo no es tan fuerte como antes.

“Me aseguran que Clara lleva fatal los viajes de Piqué a Miami y como ya anticipé hace un mes, están pasando por un bache”, comentó el paparazzi.

De acuerdo con información, Clara Chía ha estado sintiéndose incómoda desde que inició la gira mundial de Shakira.

Debido a que Gerard Piqué ha tenido que desplazarse a Miami para estar con sus hijos, Milan y Sasha.