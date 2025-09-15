El romance entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, una vez más está en la mira. El integrante de La Cotorrisa está siendo acusado de buscar a su ex novia Sami Herrera.

De acuerdo con un popular periodista de espectáculos, Ricardo Pérez, actual novio de Susana Zabaleta, le ha estado enviando mensajes inapropiados a su exnovia Samii Herrera.

Por lo que en SDPnoticias te contamos quién es la influencer que aseguran es la tercera en discordia entre el comediante y la actriz.

¿Quién es Samii Herrera?

Samii Herrera es ex novia del comediante y locutor de La Cotorrisa, Ricardo Pérez, quien actualmente tiene un romance con Susana Zabaleta.

Samii Herrera (@samii.herrera / Instagram)

Desde el año 2017, Samii Herrera es creadora de contenido desde 2017. Ingresó a YouTube con un video de tips de maquillaje.

La fama le abrió las puertas un año después, luego de subir un video hablando del maquillaje barato.

La aceptación del público y su inquietud de compartir un contenido diferente la llevaron a especializarse en videos de ASMR, los cuales ayudan, a través de sonidos, a calmar la mente.

En abril de este 2025 se lanzó como cantante, su primer sencillo se titula “Profecía”.

En Instagram la encuentras como samii.herrera, espacio donde comparte fotografías de su día a día, así como de sus proyectos laborales.

¿Qué edad tiene Samii Herrera?

Samii Herrera nació el 10 de octubre de 1993 por lo que actualmente tiene 31 años.

¿Quién es el esposo de Samii Herrera?

Samii Herrera y Ricardo Pérez, de 30 años, se conocieron a través de TikTok. En el pasado sostuvieron un romance de un año y medio.

Fue el comediante quien decidió terminar con la relación por presión y críticas en las redes sociales.

Ricardo Pérez (Cortesía)

Su relación con el actual novio de Susana Zabaleta, de 60 años, fue la última conocida por lo que actualmente no se sabe cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Samii Herrera?

Samii Herrera pertenece al signo zodiacal de libra.

¿Cuánto hijos tiene Samii Herrera?

Samii Herrera tiene dos hijos: Luisa y Tiago, ambos menores de edad.

¿Qué estudió Samii Herrera?

Se desconoce el grado de estudios de Samii Herrera.

¿En qué ha trabajado Samii Herrera?

Además de generar ingresos en YouTube con videos de ASMR y tips de maquillaje, Samii Herrera lanzó junto a Herly y Fernanda Blaz, de 26 y 33 años de edad respectivamente, un podcast llamado “Poderosas”.

Así como formó parte del reality show La Venganza de los Ex VIP 2025.

Actualmente combina su creatividad con su pasión por la música. Se lanzó como cantante este 2025.

Aseguran que Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, aún busca a su exnovia Samii Herrera

Mediante el podcast “Cállate los ojos”, el periodista Gabo Cuevas, de 37 años, acusó a Ricardo Pérez de enviarle mensajes inapropiados a Samii Herrera aún cuando está de novio con Susana Zabaleta.

En los mensajes, que dice haber visto el periodista, Ricardo Pérez se olvida de Susana Zabaleta y le coquetea a Samii Herrera.

Por lo que el reportero le pide a Ricardo Pérez ser fiel.

"Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que según no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera. Yo vi los mensajes, no sé si quería ‘recalentado’, pero para qué le escribes a tu ex" Gabriel Cuevas

Samii Herrera (@samii.herrera / Instagram)

Debido a que Gabriel Cuevas y Samii Herrera son amigos, el reportero deja entrever que podría mostrarle los mensajes Susana Zabaleta, los cuales se enviaron durante su relación.

"Yo quiero mucho a Susana, y por eso te lo digo de hermanas, tu actual pareja le escribe a su ex o le escribió estando contigo" Gabriel Cuevas

Hasta el momento, Ricardo Pérez no ha comentado nada al respecto.