Gala Montes aceptó estar en La Casa de los Famosos México porque necesitaba dinero por falta de pago en la obra Malinche.

La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México generó revuelo en redes sociales, pues horas después de abandonar el proyecto se anunció su salida de Malinche.

La actriz estaba dispuesta a trabajar una fecha gratis en Malinche con la intención de no entorpecer la obra, pero la producción decidió anunciar su salida sin previo aviso.

Gala Montes revela que entró a La Casa de los Famosos México por falta de pago en Malinche

El 9 de septiembre, Gala Montes compartió un comunicado para hablar de su salida de Malinche, donde acusó a la producción de falta de pago, falta de reconocimiento a su trabajo y hasta explotación laboral.

Gala Montes reveló que Malinche no le pagó, por lo que tuvo que entrar a La Casa de los Famosos para generar ingresos.

Gala Montes acusa a Malinche de no pagarle (Instagram/@galamontes)

“Hoy he tomado la decisión de entrar a La Casa de los Famosos, principalmente porque necesito generar ingresos y porque también tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal” Gala Montes

La actriz expresó que decidió priorizar su estabilidad económica y en medio de los ensayos de Malinche ingresó al reality, donde permaneció cerca de 72 horas.

Gala Montes ofreció trabajar gratis en Malinche

Malinche se encuentra presentando su segunda temporada en México y Gala Montes era parte del elenco, pero nunca llegó a debutar.

Gala Montes revela que ofreció a la producción trabajar gratis y presentarse una fecha en Malinche con la intención de apoyar el proyecto.

La actriz asegura que siempre mostró su disposición y había acordado con la producción de Malinche que darían juntos la noticia de su salida.

Por lo que el comunicado de Malinche donde confirmaron que la participación de la actriz se había suspendido, tomó por sorpresa a su actriz.

Por último, Gala Montes asegura que aportó ideas a la obra y su imagen habría contribuido a la promoción de Malinche, por lo que estaba inconforme con la falta de reconocimiento a su trabajo.

Gala Montes agradeció la invitación de Nacho Cano para ser parte de la obras, pero destacó que su trabajo tenía un precio y no estaba dispuesta a regalarlo.