La periodista Joanna Vega-Biestro fue quien por filtraciones de la producción de La Casa de los Famosos México, supo qué motivó la inesperada salida de Gala Montes. Sin embargo, a la actriz no le gustó lo que dijo y la amenazó con amedrentar a su hija menor de edad.

Ante ello, Joanna Vega-Biestro no solo advirtió que la reacción de Gala Montes “rebasó la diferencia de opiniones”, sino que acusó que de ser necesario iría por la vía legal por quererse meter con su hija, que además de ser menor de edad, no es figura pública.

Joanna Vega-Biestro reacciona a amenazas de Gala Montes contra su hija

“Con los niños no” fue la forma en que Joanna Vega-Biestro, periodista de Sale el Sol, respondió a Gala Montes, luego de que sobre reaccionó a que contará qué motivó su salida de La Casa de los Famosos México.

Además de que Vega-Biestro dijo que la información fue desde una fuente corroborada y que la propia Gala Montes reconfirmó la versión de su abrupta salida, la periodista le advirtió no meterse con su hija porque además de ser menor de edad, es ajena a el trabajo que ella hace.

“Pueden cuestionarme, contradecirme, eso forma parte de mi trabajo (...) pero aquí hay un límite absoluto que es mi hija. Mi hija es menor de edad, es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión, ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Asimismo, la periodista rechazó las acusaciones de Gala Montes contra ella, diciendo que “no es acosar”, sino que simplemente ejercía su trabajo periodístico y como comunicadora, además de que ella no pidió la información, sino que “me la hicieron llegar”.

“No existe de mi parte una persecución personal, la información llegó a mí”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Ante la circunstancia de la amenaza de Gala Montes, la periodista le recordó que los niños y adolescentes son protegidos por la ley, por lo que no pensará dos veces en demandar sí es necesario.

“Estoy debidamente asesorada y de ser necesario ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Gala Montes amenazó a Joanna Vega-Biestro con amedrentar a su hija

La reacción de la periodista de espectáculos se debió a que a Gala Montes no le agradó lo que dijo sobre su inesperada salida de La Casa de los Famosos y que tomó por sorpresa hasta a los habitantes, y reaccionó con amenazas a su hija.

En un video que Gala Montes compartió en sus redes sociales dijo que Vega-Biestro la estaba acosando, así que dijo que ella podía ir a la escuela de su hija y acosarla topándola de frente.

Aunque enseguida la actriz se retractó y dijo “no lo voy a hacer”, sí le dijo que si insistía en seguir hablando de ella le enseñaría a respetar.