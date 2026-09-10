Gala Montes contó la verdad detrás de su salida de La Casa de los Famosos México, la cual no fue de voluntaria.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la actriz -de 26 años- dijo haberse dirigido al almacén, donde hay un acceso al foro, y solicitar con urgencia un tampón a La Jefa.

“Me estaba bajando, entonces, se me estaba escurriendo la sangre por la pierna, mamón. Y no me daban un p*t* tampón” Gala Montes

Su petición fue negada y además la sacaron del reality show.

“¿Yo porqué me voy a salir si acababa de p*t* madre entrar. Yo no me quería salir, me sacaron. Yo estaba a toda madre; rehabilitada, sin fumar, pasándomela de hu***, boxeando, durmiendo a mis horas” Gala Montes

Gala cuenta su verdad de porque salio del reality.

Se le va con todo a la producción, Yahir, Ese Perez y Joanna Vega-Biestro 😆#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/TRjb9EIFPY — noe (@_arrobanoe) September 10, 2026

Gala Montes niega haber agredido a psicóloga de LCDLFM

De acuerdo con Gala Montes, una vez que salió de LCDLFM e ingresó al foro, se fue al confesionario donde la psicóloga del juego le dijo que estaba experimentando un brote psicótico, palabras que la alteraron.

“La psicóloga me empieza a terapear, que no se cuánto, que qué tengo, que ya no soy la misma de antes y cosas así... Me empieza a decir: ‘Yo firmé que tú no podías tener un brote psicótico por tal tal tal, pero hay preocupación. Cosas muy incongruentes, entonces sí me emputé” Gala Montes

La también cantante dice haberse enojado, pero no golpeó a la psicóloga como aseguró la periodista de espectáculos Joanna Vega Biestro.

Gala Montes (Captura de pantalla)

Gala Montes amenaza a Joanna Vega Biestro

Gala Montes dijo estar enterada de las declaraciones de Joanna Vega Biestro por su salida de La Casa de los Famosos, las cuales asegura son solo mentiras.

En ese contexto, amenazó a la comunicadora con golpearla:

“Joanna Vega Biestro está inventando que yo le pegué (a la psicóloga) y no sé qué tanta cosa, inventando m*m*d*s. A la que le voy a partir la madre es a ti, Joanna, para que dejes de inventar m*m*d*s” Gala Montes

Asegurando que no es la primera vez que la comunicadora -de 46 años- inventa cosas sobre ella y que además insulta a su mamá, deja claro que se meterá en problemas si continúa hablando.