La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México ha llevado a que se ventile que podría enfrentar demanda por Valeria Santaella, hija de Sergio Sendel, luego de que la golpeó en un reality show que grabaron junto con otros famosos “villanos” de la televisión.

Fue en este mismo reality show donde Gala Montes de 26 años de edad, inició su relación con Emiliano Aguilar. Sin embargo, esta producción aún no se ha estrenado.

Gala Montes podría ser demandada por la hija de Sergio Sendel tras agredirla

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en Sale el Sol que Gala Montes salió conflictuada con la hija de Sergio Sendel, luego de que grabaron un reality show en donde la agredió físicamente.

Desde meses pasados, la actriz Gala Montes mencionó haberse ido a Colombia con Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez a grabar un reality show. Sin embargo, no dio más detalles.

Ahora, fue Infante quien compartió que es un reality show de Televisa en el que invitaron a “nepobabies”, pero la producción se vio perjudicada por una pelea de Gala Montes contra la hija de Sergio Sendel.

Según lo narrado, Gala Montes golpeó a Valeria Santaella, “pero le puso una tranquiza”, de modo que la joven estaría buscando demandarla.

“Me refieren que golpeó a la hija de Sergio Sendel (...) se conocieron en un reality show (...) conoció a la hija de Sergio Sendel, que le puso una tranquiza, que la agarró del cabello, la jaló por el piso, la arrastró por el piso”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Sin embargo, Infante argumentó que Televisa está buscando que Gala Montes no sea demandada, pero esto aún no es seguro.

“Estaban viendo si la iban a demandar, pero que la empresa televisa estaba convenciendo de que no demandaran a Gala [Montes]”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

La reciente información de la actriz sucede en medio de la polémica que ha generado la forma en que se conduce y por lo que también habría abandonado La Casa de los Famosos México 2026 después de 2 días de haber ingresado.

El reality show donde Gala Montes habría golpeado a la hija de Sergio Sendel

Entre las filtraciones del reality show, Gustavo Adolfo Infante dijo que invitaron a “nepobabies”. Sin embargo, los famosos que mencionó no entrarían en esta clasificación, salvo Valeria Santaella y Emiliano Aguilar.

Por otra parte, filtraciones argumentan que el reality show gira sobre el concepto de Secretos, pero en esta ocasión sería algo como “Secretos de Villanos”, en donde sumarían personalidades conocidas por sus excentricidades y que no tiene ‘pelos en la lengua’.

Pese a que se ha hablado mucho sobre este reality show, aún no se han brindado detalles oficiales sobre el estreno.