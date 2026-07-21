La estilista argentina, Lau Styling vuelve a ser exhibida por falsas disculpas, ahora calificó que “el mexicano tiene resentimiento”.

Tras filtrarse videos de Lau Styling que supuestamente compartió “solo a amigos” en sus redes sociales, y donde dejó ver su verdadero pensamiento hacia los mexicanos, incluidos insultos .

“Hoy deje de seguir a mexicanos, no sabía que me odiaban tanto, que resentimiento tiene, ustedes no llegaron a cuartos de finales y le la chupan bien chupada, me tiene harta, me banqué todo el Mundial a ustedes y ahora ya no los puedo ni ver. No puede ser que sean tan latinos y banquen a España, me hartaron, y si quieren decirme algo, vengan de a uno”. Lau Styling, estilista argentina

Y las cosas no pararon ahí, pues en un video más de la estilista argentina, Lau Styling dijo que “los mexicanos son rencorosos”, además se atrevió a reprochar el apoyo a España, alegando ser latinos, cuando Argentina dice ser de Europa.

“Lo que más risa me da de los que se burlan de Argentina no llegaron ni a cuarto, y octavo, entonces no hay que celebrar así, nosotros estamos felices los argentinos, estuvimos en la final, pero ese es la gente latina que no banca al mismo latino, son una mierda y yo deje de seguir un montón de gente. Ustedes son unos rencorosos sin ganar nada”. Lau Styling, estilista argentina

Se “disculpa” y en privado o mejores amigos pone esto pic.twitter.com/U8uD4M1lzc https://t.co/Fmwd05T9I0 — ☁︎︎♏︎ Danni₊⋆ ☾elita 🇲🇽 (@chocobaeek) July 20, 2026

Por racistas: Mexicanos responde a Lau Styling sobre el porqué no se les quiere a los argentinos

Tras volver ser exhibida Lau Styling por falsas disculpas, donde no solo insulto hubo nuevamente para los mexicanos, sino también reproche por la falta de apoyo a Argentina, ya le han respondido en redes sociales.

Por lo que sin más, los internautas mexicanos respondieron a Lau Styling que si no se apoya a Argentina es por el racismo que han dejado sobreexplotar no solo ahora en el Mundial 2026, sino por mucho tiempo atrás.

🚨🇦🇷 | INDIGNANTE



Un aficionado argentino protagonizó un acto de racismo en contra de un joven brasileño en un bar de São Paulo durante los festejos por la victoria de Argentina.



No hay nada más humillante que te falten al respeto en tu propio país. 😡 pic.twitter.com/O3miC0YDEB — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) July 16, 2026

Hablas de racismo @frabigol ?

Ve a tus compatriotas.. Argentina siendo Argentina pic.twitter.com/FasERliJbY — El Bot que opina (@CazaBots4) July 21, 2026

Compartiendo cientos de videos de las reacciones de argentinos diciendo que ellos son europeos y no latinos.

Así como otros videos de aficionados argentinos gritando insultos racistas y hasta agrediendo físicamente a seguidores de otros equipos durante los partidos del Mundial 2026.

Razones de sobra por la que los mexicanos argumentan no poder apoyar a los argentinos por ser racistas, y tener tintes de superioridad fuera de la realidad.