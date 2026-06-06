Kenia Os tuvo un enfrentamiento con la prensa en el aeropuerto de la CDMX tras hacerle preguntas de Peso Pluma. La cantante asegura que fue agredida.

Kenia Os arribó al AICM cuando reporteros intentaron entrevistarla, pero elementos de seguridad lo evitaron provocando un zafarrancho en el lugar.

Horas después de la situación, Kenia Os compartió un comunicado en redes sociales donde asegura que los reporteros la empujaron y hasta la golpearon en el cuello.

Kenia Os acusa a la prensa de golpearla tras preguntas sobre Peso Pluma

Tras un viaje promocional por España, Kenia Os llegó a la CDMX y reporteros trataron de hablar con ella, pero la cantante estaba rodeada de un dispositivo de seguridad.

Kenia Os trataba de caminar a su auto, cuando uno de los miembros de se su seguridad tropezó con su maleta y le dio un leve golpe en el cuello.

Debido a la posición en la que se encontraba Kenia Os, no pudo ver quién le había dado el golpe.

Horas después de lo ocurrido, Kenia Os compartió un comunicado en Instagram donde acusó a los reporteros de empujarla y golpearla.

“Estoy muy preocupada por la situación que acabo de vivir, acabo de salir del aeropuerto y el acoso mediático ya llegó a otro nivel. Recibí múltiples empujones y hasta un golpe en el cuello de parte de la prensa” Kenia Os

Asimismo, Kenia Os acusa al aeropuerto de expulsarla de la sala de aduanas y de poner en riesgo a sus fans y ella, al igual que a los medios de comunicación.

Kenia Os comparte comunicado tras encuentro con la prensa en el AICM (Instagram/@keniaos)

Kenia Os habría confirmado su ruptura con Peso Pluma

El mensaje de Kenia Os continuó, mencionando que una nota no vale la integridad de los reporteros, por lo que les pedía ser cuidadosos.

“Creo que no vale la pena poner en riesgo la integridad física de ustedes y mía por una nota periodística” Kenia Os

Kenia Os cerró el mensaje diciendo que había tenido una semana de trabajo productiva, pero se encontraba cansada e indispuesta.

Lo que llamó la atención fue el cierre de su comunicado, donde expresó que “no estaba lista para hablar”.

“Siempre soy la artista que llega y les da la nota, pero en este momento no me siento lista y pido respeto hacia mi silencio y espacio” Kenia Os

Kenia Os dio a atender que sí habría roto su relación con Peso Pluma, pero por el momento no quiere hablar de la situación.

Por lo tanto, Kenia Os pide respeto a su espacio; hasta el momento, la cantante y Peso Pluma no han confirmado su ruptura.