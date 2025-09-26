Luego de que se creó gran controversia por compartir una foto junto a Yalitza Aparicio, Fey -de 52 años de edad- responde a las críticas de manera contundente.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Fey defendió y reafirmó la gran admiración que le tiene a Yalitza Aparicio, de 31 años de edad.

Así respondió Fey a la controversia por compartir foto con Yalitza Aparicio

A través de sus redes sociales, Fey compartió una foto junto a Yalitza Aparicio; sin embargo, lo que pretendía ser un homenaje, provocó reacciones negativas.

En un video compartido por Venga la Alegría, Fey reafirmó su admiración por Yalitza Aparicio y confesó que le daba tristeza que las personas no puedan sentir orgullo por alguien que está triunfando.

Yalitza Aparicio (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Fey lamentó las reacciones negativas que recibió tras su foto con Yalitza Aparicio, pues recalcó que a veces las críticas vienen de personas del mismo país.

“Pues me daría mucha tristeza por esas personas que en vez de sentir el orgullo y la felicidad de ver que otro humano, y más otro humano que es de nuestro mismo país, porque los que critican a veces somos de este mismo lugar” Fey

En ese sentido, Fey cuestionó que en lugar de reconocer los éxitos de los demás, solo se enfoquen en el lado negativo.

“Es muy triste porque en vez de alzar estás bajando y te estás bajando a ti cuando tú no sabes reconocer los éxitos de los demás” Fey

Fey se mostró orgullosa de haber podido coincidir con Yalitza Aparicio, ya que ella ha sido reconocida en otros países.

“Y yo creo que me siento superhonrada y superadmirada de una persona que tiene el nivel de apreciación y de premios en el mundo entero” Fey

Fey (@fey / Instagram)

¿Por qué la foto de Fey junto a Yalitza Aparicio creó gran controversia?

En su foto con Yalitza Aparicio, Fey demostró su admiración por la famosa.

Sin embargo, lo que generó críticas es que Fey reconoció el trabajo de Yalitza Aparicio como actriz.

“Que belleza coincidir con una actriz de tu talla, que sigas brillando en el mundo entero” Fey

Situación que generó controversia, y es que haters señalaron que fuera de su papel como Cleo en Roma, Yalitza Aparicio no ha resaltado como actriz.