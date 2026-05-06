La actriz Sarah Paulson protagonizó una de las controversias de la Met Gala 2026 al llegar con un atuendo que incluyó un antifaz con forma de billete.

Su aparición en el Museo Metropolitano de Arte ocurrió en medio de críticas al evento por su financiamiento vinculado a Jeff Bezos.

La propuesta coincidió con llamados de boicot a la Met Gala, donde el costo de entrada alcanza 100 mil dólares y se intensificó el debate sobre desigualdad.

Sarah Paulson arrives for the 2026 Met Gala (ANGELA WEISS / AFP)

El atuendo “The One Percent” desata debate sobre lujo, protesta y contradicciones

El diseño del vestuario de Sarah Paulson, titulado “The One Percent”, fue creado por Matières Fécales, integrando elementos de crítica social mediante una estética de alta costura.

El antifaz, denominado “Blinded by Money”, simbolizó la ceguera ante el poder económico, reforzando un mensaje visual directo sobre el uno por ciento.

Sarah Paulson attends the 2026 Met Gala (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

El vestido consistió en tul gris con efecto nube, acompañado de un lazo escultural, guantes de ópera y joyería, fusionando elegancia clásica con arte performativo.

En redes sociales, el atuendo generó reacciones divididas, con críticas que calificaron la propuesta como hipocresía al considerar incongruente protestar dentro de un evento exclusivo.

Algunos usuarios señalaron que el alto costo de acceso contradice el mensaje, cuestionando la autenticidad de la crítica al poder económico desde una posición privilegiada.

Otros defendieron a Paulson al argumentar que el evento también tiene fines benéficos, ya que recauda fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte.

Sarah Paulson attends the 2026 Met Gala celebrating (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

La discusión recordó casos previos como el vestido “Tax the Rich”, evidenciando que la moda como protesta sigue generando tensiones en espacios de lujo.

Pese a la polémica, la presencia de Paulson reafirmó el papel de la Met Gala como plataforma de expresión artística y debate social dentro de la industria global.