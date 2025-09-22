La cantante Fey de 52 años de edad, compartió su emoción de haberse encontrado con Yalitza Aparicio, pero la forma en que la llamó desató mucho enojo.

Y es que el que Fey le demostrara admiración a Yalitza Aparicio de 31 años de edad, no dejó muy contentos a los haters y se lo hicieron saber.

Fey conoce a Yalitza Aparicio, pero el que la reconozca como actriz no gustó a haters

Fey se encontraba muy emocionada de haber conocido a Yalitza Aparicio y compartió la foto del momento en todas sus redes sociales, pero en ninguna se limitaron al hate.

Yalitza Aparicio y Fey. (@yalitzaapariciomtz)

Pese a que ya van 7 años del debut que tuvo Yalitza Aparicio en la película Roma, siguen sin creer que una maestra de Oaxaca terminara con un papel como actriz en producción de Alfonso Cuarón.

Y es que como muestra de ello, los comentarios que Fey se llevó en su foto con Yalitza Aparicio donde no hizo más que mostrarle su admiración total.

“Que belleza coincidir con una actriz de tu talla, que sigas brillando en el mundo entero”. Fey, cantante.

Aunque no se sabe el contexto de la imagen como por ejemplo, en dónde coincidieron, quedó claro lo bien que se llevaron al conocerse.

Sin embargo, a los haters de redes sociales no les agradó que Fey reconociera a Yalitza Aparicio por su trabajo como actriz y cuestionaron qué otros papeles ha hecho además de Cleo en Roma.

“Y después de Roma que más ha hecho???? no existe nada relevante sobre ella, y Roma ni siquiera es tan buena. La leyenda eres tú, no ella (sic). Oye<a href="https://x.com/officialfey" rel=""> </a>Fey una pregunta, que se siente que mientras tu le has machetazo toda tu vida para llegar a dónde estás, una persona que solo hizo una “actuación” en su vida sea más famosa que tú? Ok, ya salio en otros programas pero decir “de tu talla” no es un poco exageradisimo? (sic) Cuál actriz? Solo tuvo suerte por la inclusión forzada y querer ser políticamente correctos y aunque les arda la verdad (sic)”. Usuarios de Twitter.

Usuarios llenan de hate la foto de Yalitza Aparicio y Fey. (Usuarios de Twitter / Captura de pantalla)

Pese a que se pudiera pensar que el hate solo le llegó a Yalitza Aparicio por X, también se presentó por Instagram y Facebook.