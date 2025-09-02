Yalitza Aparicio -de 31 años de edad- habla de cómo ha llevado su lucha contra la discriminación por su origen indígena.

Tras ser nominada al Oscar en 2019, Yalitza Aparicio ha sido duramente criticada y ha sabido manejar el hate con inteligencia emocional.

Yalitza Aparicio habla de la discriminación que ha vivido por su origen indígena

Entrevista con Venga la Alegría, Yalitza Aparicio reveló que, para soportar las críticas y la discriminación, ella inició por reconocer su valor como ser humano.

“Yo creo que es importante comenzar con uno mismo, el reconocer el valor que tenemos y el no dejar que los comentarios que existen alrededor te hagan dudar de lo que tú eres, no necesitas negar tu origen” Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio mencionó que es importante nunca negar nuestros orígenes o apariencia solo por los malos comentarios de los demás.

La actriz sabe que falta mucho camino por recorrer para eliminar la discriminación y reconocer que los medios, así como otras plataformas, ayudan a que se reconozca la diversidad.

“Vamos cambiando lo que hay en nuestro alrededor”, dijo Yalitza Aparicio, que se ha convertido en un ícono de la diversidad cultural mexicana.

“Que no se nos haya dado las mismas oportunidades, no significa que no seamos parte del mismo mundo” Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio ha continuado con su trabajo como actriz y recibió un reconocimiento del Festival de Cortometrajes de México, Shorts México 2025, junto a Adriana Barraza, de 69 años de edad.

Yalitza Aparicio, actriz. (@yalitzaapariciomtz)

Yalitza Aparicio se convirtió en un ejemplo de moda y cultura

Las críticas contra la apariencia de Yalitza Aparicio se intensificaron cuando comenzó a usar marcas de lujo, las cuales eran estereotipadas para cierto sector.

Yalitza Aparicio se convirtió en embajadora de Cartier en 2021 y ha usado marcas de alta gama como Prada y Hermes.

La actriz nunca ha dejado atrás sus raíces y suele usar hermosos bordados de Oaxaca, el estado que la vio nacer.

En cada oportunidad, Yalitza Aparicio ha enaltecido la cultura mexicana y ha mostrado con elegancia la riqueza de México.

Yalitza Aparicio continua su labor artística y cultural, lo cual la ha destacado como una importante figura de la actuación.