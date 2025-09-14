Fey es una de las cantantes mexicanas más reconocidas, en gran parte gracias a su carrera en la década de los 90’s como una de las representantes de pop juvenil de la época.

Recientemente se volvió a hablar de Fey, ya que ella fue la responsable de cantar el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea del Canelo.

¿Quién es Fey?

Fey es una cantante de pop mexicana, cuya carrera se destacó principalmente en la década de los 90’s.

No obstante, su carrera se ha extendido hasta la actualidad con diversos sencillos, álbumes completos y presentaciones en vivo.

¿Qué edad tiene Fey?

Fey nació el 21 de julio de 1973, actualmente cuenta con 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Fey?

Actualmente Fey no se encuentra en una relación sentimental, estuvo casada con Alonso Orozco Soberón, pero se separaron en 2014.

¿Qué signo zodiacal es Fey?

Al haber nacido el 21 de julio, Fey es del signo de Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Fey?

Fey tiene una hija de nombre Isabella, producto de su relación con Alonso Orozco Soberón.

¿Qué estudio Fey?

Fey decidió ser cantante profesional desde que era una niña, por ello tomó diversas clases de canto y baile.

No se conocen las instituciones donde se realizaron estos estudios, debido a que las tomó en secreto, apoyada por su tía Noemí Gil, pues sus padres no querían que fuera parte del mundo del espectáculo.

¿En qué ha trabajado Fey?

Fey inició su carrera desde los 10 años, su primera incursión real en el mundo de la música fue en el programa XE-TU, donde cantó "«No me puedes dejar así“ de Luis Miguel.

Su álbum debut se lanzó en 1995, donde destacó la canción “Media Naranja”, que fue lo que la llevó al estrellato.

Continuó lanzando álbumes y sencillos hasta 2024, además de que ha sido parte de varios reality shows como Bailando por un sueño, en calidad de jurado.

Esto son los álbumes de Fey al momento:

1995: Fey

1996: Tierna la noche

1998: El color de los sueños

2002: Vértigo

2004: La fuerza del destino (Tributo a Mecano)

2006: Faltan lunas

2009: Dulce tentación

2012: Primera fila: Fey

2017: 90’s Pop Tour

2018: 90’s Pop Tour, Vol.2

Fey cantó el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea del Canelo

Recientemente Fey se volvió tendencia, pues fue la responsable de cantar Himno Nacional Mexicano antes de la pelea del Canelo.

A través de redes sociales se difundió un video donde se puede ver a Fey en el vestuario del Canelo, donde interpreta el Himno Nacional Mexicano para todos los presentes.

Se tuvo que hacer de esta manera porque, de una manera poco tradicional, se decidió por parte del promotor y la producción, que no se entonarían los himnos de los países de los boxeadores en esta ocasión.

Aún así Fey y compañía no desaprovecharon la oportunidad para hacer una pequeña ceremonia protocolaria improvisada, con el fin de rendir honor al lábaro patrio.