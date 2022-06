La creadora de contenido e influencer mexicana Manelyk González, anunció esta semana su salida del programa de telerrealidad ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pues fue invitada a la marcha del orgullo LGBT en España.

Sin embargo, esta noticia no fue del agrado de la juez Ema Pulido, quien arremetió en contra ella y las personalidades que han abandonado la competencia por atender otros proyectos.

La bailarina se dijo “asombradísima de que se vaya gente tan tóxica e irresponsable” del reality show y, cuando Manelyk González quizo explicar la razón por la que decidió retirarse, la crítica la interrumpió:

“Ni me digas nada porque lo que sale por tu boca es porquería… No puedo decir malas palabras. Tampoco Carlos… le desgraciaste la competencia, porque así venga quien sea a bailar con él, ya no pasa nada”, expresó.

La maestra Ema arremete contra Mane porque abandona #LasEstrellasBailanEnHoy 😳🔥 pic.twitter.com/7KdZF1y025 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 21, 2022

Asimismo comentó que actualmente “los jóvenes dejan (proyectos) por cualquier cosa, por trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente”.

Fans de Manelyk González arremeten contra Ema Pulido

Manelyk González tiene una gran base de seguidores, que ha cosechado a lo largo de su participación en proyectos como Acapulco Shore, Resistiré, La casa de los famosos, entre otros.

A pesar de tener casi 15 millones de seguidores en Instagram, es su fuerte y unido club de fans, los que siempre han salido a defenderla, sobre todo una página identificada como ‘@mawy_clips’.

La representante de la cuenta, se expresó indignada por la grosería que Ema Pulido le hizo a Manelyk González y pidió al resto del fandom que ya no vean ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Por otro lado, los fieles fanáticos de la ex integrante de Acapulco Shore, expusieron su indignación por las palabras de la jueza.

Mane, Ema (Twitter)

“Que se vaya alv”, “Su opinión nos vale kk”, “Es una señora soberbia ya su tiempo ya fue”, “Le da tanta envidia que Mane tenga su público”, “Yo igual me le voy encima con todo y zapatos pero de estas críticas se aprende mi Manecita”, fueron solo algunos de los comentarios.

Mientras tanto, los fanáticos de Manelyk González permanecen a la expectativa de sus nuevos proyectos.