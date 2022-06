Manelyk González dice que su salida de Las Estrellas bailan en Hoy no es abandono pues ya tenía compromisos pactados que debe de cumplir y no pudo posponer más.

Tras la controversia que se generó luego de que anunció que no continuaría en Las Estrellas bailan en Hoy, Manelyk González de 33 años de edad señaló que siempre ha sido honesta con sus seguidores.

Sobre los comentarios que recibió por parte de Ema Pulido, Manelyk González puntualizó que ya esperaba esa clase de críticas por lo que no le sorprendió que tuvieran una calificación baja.

El martes 21 de junio, Manelyk González sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejaba la competencia de Las Estrellas bailan en Hoy por motivos laborales.

La noticia sorprendió a sus fanáticos pues Manelyk González y Carlos Speitzer se posicionaron como una de las parejas favoritas del concurso de baile del programa Hoy. Además que era la única pareja que se mantuvo intacta desde el inicio de esta temporada.

En medio de la controversia, Manelyk González habló sobre su salida de Las Estrellas bailan en Hoy y aseguró que no se trata de un abandono, pues es algo que no se encuentra en sus manos.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Manelyk González puntualizó que no sabía cuánto tiempo podría estar en Las Estrellas bailan en Hoy.

Manelyk González se mostró preocupada por la manera en que las personas pudieran tomar su decisión, pues en realidad no es un abandono, sino que simplemente se le juntaron dos proyectos.

Durante su conversación, Manelyk González destacó que al igual que otras celebridades pudo haber inventado una historia sobre por qué abandonaba Las Estrellas bailan en Hoy, pero prefirió ser honesta.

Manelyk González señaló que ella pudo conectar con la audiencia porque siempre se mostró auténtica y ya no hay muchas celebridades así en el programa.

Además Manelyk González destacó que ella prefirió decir la verdad, aunque eso le pudiera molestar a algunas personas.

“Yo llego soy sincera con la gente, ser frontal y decir la verdad tengo otro trabajo, la cagué se me empataron las cosas, pero eso no significa que no me interese el proyecto”

Manelyk González