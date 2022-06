Las cosas cada vez se ponen más intensas en “Las Estrellas bailan en Hoy”, en esta ocasión Manelyk González sufre una caída que pone en riesgo su participación en la competencia.

El accidente tuvo lugar esta mañana de miércoles, cuando Manelyk González, de 33 años de edad, presentaba su coreografía junto a Carlos Speitzer, de 31 años.

La pareja bailó al ritmo de “No voy a trabajar”, pegajoso tema del Grupo Bermudas. Sus movimientos de cadera, piernas y brazos tenían hipnotizados a jueces y al público hasta que Manelyk González sufrió una caída.

Carlos Speitzer debía darle el suficiente impulso a su compañera para que ésta se apoyará en el cuerpo de su compañero e hiciera una voltereta a modo de quedar de pie a espaldas de él.

Sin embargo, el actor se sintió inseguro a la hora de la acrobacia y no dio el suficiente impulso a la influencer así como la soltó antes de tiempo, por lo que ella terminó con la cara a centímetros del suelo.

Manelyk González sufre caída en Las Estrellas bailan en Hoy (programa Hoy)

Pese a sufrir caída, Maneluk González presentó la coreografía completa

Aunque el accidente fue evidente, Manelyk González se levantó del piso y continuó bailando junto a Carlos Speitzer hasta terminar con la coreografía de un minuto y medio.

La ex Acapulco Shore, no se quejó del accidente aún cuando Ema Pulido señaló que Carlos Speitzer no fue el único que se equivocó ya que una cargada es en equipo y ella tenía la obligación de aprender a caer.

Comentario que molestó a la audiencia puesto que no es la primera vez que la critica de baile se pasa de exigente así como lanza comentarios duros y groseros a los participantes.

¿Peligra participación de Manelyk González en “Las Estrellas bailan en Hoy”?

Al termino de la competencia de baile de Hoy, se informó que Carlos Speitzer llevó en brazos al servicio médico del matutino a Manelyk González quien no podía caminar bien.

Fans de la cantante de inmediato enviaron mensajes de apoyo y expresaron su respeto por la influencer, a quien le aplauden su profesionalismo y a quien desean continuar viéndola bailar.

Curiosamente, minutos antes de que la pareja presentará su coreografía, Mane aseguró que no le gustaba que Carlos Speitzer tuviera miedo de realizar cargadas luego de que Marie Claire se fracturara en los ensayos.