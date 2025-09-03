Gomita le recomienda a Mariana Botas -de 35 años de edad- que se ría del hate que recibió en La Casa de los Famosos México 2025, tal y como lo hizo ella en su momento.

Y es que a través de un video de YouTube, Gomita -de 30 años de edad- recordó las críticas que recibió luego de su participación en la temporada pasada de La Casa de los Famosos México.

Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo su participación dejó mucho que desear.

Mariana Botas (@marianabotasl / Instagram )

Y es que a través de las redes sociales, Mariana Botas ha recibido hate por algunas de las acciones que hizo dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien también vivió lo mismo tras su participación en La Casa de los Famosos México, le recomendó a Mariana Botas que se ría del hate.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Gomita recordó que ella se burló de todos los comentarios que recibió tras su participación en La Casa de los Famosos México.

Y ahora cree que Mariana Botas debería de hacer lo mismo y de esta manera aprovechar los comentarios, aunque no sean buenos ya que la mantienen en tendencia en las redes sociales.

“Que se ría, que a mí me encanto el meme de usurpagoma, que se ría que lo disfrute y yo creo que ella está consiente” Gomita

Para Gomita, Mariana Botas no se debería de preocupar pues ya se volvió icónica con todos los memes que se han creado sobre ella.

Gomita le señaló a Mariana Botas que todo ese hate en realidad le ayuda para estar viral en las redes sociales.

“Esta muy divertido, realmente la gente que esta afuera con ese tipo de comentarios y memes generan un buen contenido y te vuelves icónica, eso está divertido, como sea es hate del bueno” Gomita

En su conversación, Gomita dejó en claro que ella ya superó lo que pasó en La Casa de los Famosos México 2024.

A un año de su participación en La Casa de los Famosos México, Gomita asegura que está en su “prime”

En el video compartido para YouTube, Gomita presumió que a un año de su participación en La Casa de los Famosos México se encuentra en su “prime”.

Y es que Gomita ha compartido su transformación física, luego de su paso por La Casa de los Famosos México.

“Siempre me ha gustado, no más que pues he hecho dos tres trucos claro para mejorar, pero ahorita yo creo que estoy en mi prime” Gomita

Gomita aseguro que en estos momentos se encuentra muy feliz ya que está pasando un buen momento personal y eso se refleja en otros aspectos de su vida.

“Me siento muy contenta, feliz, siento que estoy pasando una etapa muy bonita en mi vida personal y se refleja en todos los aspectos” Gomita

Sobre su transformación física, Gomita destacó que lleva 15 cirugías y cada una de ellas ha valido la pena.

Gomita aseguró que actualmente se encuentra en su peso y no anoréxica como muchos le han dicho en las redes sociales.

En su conversación, Gomita aseguró que el hate no a parado en su contra y ni quiere que se detenga pues eso la ayuda a seguir vigente.