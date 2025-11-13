Mediante redes sociales, Esmeralda Palacios, expareja de Facundo, informó a sus seguidores haber sido hospitalizada de emergencia.

Esmeralda Palacios dijo haber ingresado al hospital debido a que le explotó uno de sus implantes mamarios, los cuales se colocó por vanidad y tras divorciarse de Facundo.

Pese a que estos le causaban incomodidad y complicaciones, los conservó por vanidad y porque le ayudaba a sumar likes.

“Se me hinchaban los senos, me dolían horrible unos diez días”, dice al recordar que tenía complicaciones cada vez que se vacunaba contra un virus o enfermedad.

Así como la pasaba mal cada vez que viajaba en avión: “se me ponían duras 1 ó 2 días”.

Consciente de que su cuerpo no aceptó los implantes mamarios , pasaron varios años para que tomara una decisión.

Esmeralda Palacios (@unbesobye / Instagram)

A Esmeralda Palacios le explotó un implante mamario

Cinco meses atrás, a Esmeralda Palacios le realizaron una mastografía donde se reveló que uno de sus implantes mamarios se encontraba fisurado.

Asimismo, había agua dentro de la cápsula que creó el cuerpo de Esmeralda Palacios alrededor del implante.

Médicos le pidieron someterse a una cirugía para su retiro urgente, por lo que la expareja de Facundo gastó miles de pesos.

¿Cuál es el estado de salud de Esmeralda Palacios?

Esmeralda Palacios fue intervenida el pasado 10 de noviembre, hoy se encuentra en casa donde se recupera de la operación.

De acuerdo a lo citado por Esmeralda Palacios en su cuenta de Facabook, se encuentra bien aunque “con dolor, pero superable”.

Por lo que arrepentida de sus implantes mamarios dice compartir su experiencia para que mujeres que estén considerando recurrir a ellos, lo piensen, ya que hacerlo por vanidad no vale la pena.