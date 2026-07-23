El proceso judicial que enfrenta Livia Brito, desde junio de 2020, está muy lejos de concluir. Haber agredido fisicamente al fotógrafo Ernesto Zepeda, a la actriz le está saliendo caro.

Aunque el juicio civil ya está cerrado, el proceso penal continúa. Livia Brito -de 40 años- fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones.

Pese a que la actriz se dice tranquila debido a que el caso únicamente pasó a otra etapa, pero sobre todo, confía en la justicia y en el procedimiento jurídico, Ernesto Zepeda cree saber cuál será la sentencia final.

En declaraciones para Ventaneando, el fotógrafo -de edad desconocida- reitera que la actriz y su expareja Mariano Martínez, mintieron en sus declaraciones iniciales al decir que no lo golpearon.

”Ellos están mintiendo, tan es así que presentamos la denuncia y presentamos las pruebas. Les han negado el amparo. La vincularon a proceso“ Ernesto Zepeda. Fotógrafo

El paparazzi explica que en los próximos días sus agresores serán notificados para nuevas audiencias, mismas que se reactivarán y servirán para el desahogo de pruebas y declaraciones de testigos.

De acuerdo con Zepeda, él es una víctima indirecta en este caso. Livia y su exnovio tendrán que responderle al Estado.

“Yo soy una víctima indirecta de la situación. A quien le está mintiendo, a quien le faltaron, fue al Estado, y el Estado determinará lo que procede” Ernesto Zepeda

Al no lograr evadir esta acusación solicitando protección federal, la defensa planea alargar el caso llevando la apelación ante un tribunal colegiado, por lo que el caso podría extenderse hasta por año y medio.

¿Livia Brito podría ser enviada a prisión?

Sí, Livia Brito podría ser enviada a prisión de ser declarada culpable por el delito de falsedad de declaraciones. La sentencia va de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

En tanto que, Ernesto Zepeda, quien dice ser víctima indirecta de la situación, pide una nueva indemnización de más de 400 mil pesos.

Cabe mencionar que al perder el juicio civil, Ernesto Zepeda cobró más de un millón de pesos por daño moral.

“Ellos hicieron el pago y yo ya pude cobrar el cheque” Ernesto Zepeda