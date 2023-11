Queda claro, a Enrique Guzmán le encanta generar polémica, pero sobre todo que hablen de él.

Tras declarar que le gustaría ver el video que lo compromete ya que le encanta abusar de niñas chiquitas, Enrique Guzmán vuelve a lanzar un comentario sracástico.

Enrique Guzmán (Agencia México)

Enrique Guzmán justifica graves declaraciones sobre las niñas diciendo que es ironía

A través de la red social X, Enrique Guzmán, de 80 años de edad, se queja de la reacción que hay alrededor de su respuesta sobre el supuesto abuso sexual a una niña.

Como te informamos en SDPnoticias, en una conferencia de prensa a Enrique Guzmán le preguntaron sobre el video que lo muestra abusando de una menor de edad.

Por lo que molestó preguntó a la reportera si lo había visto, al escuchar que ella estaba segura de su existencia porque un colega lo vio el veterano cantante enfureció y lanzó un desatinado sarcasmo.

“¿La conoces? Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, dijo y sus palabras lo volvieron a colocar en titulares.

Por lo que ahora cita: “Parece que mi IRONIA para contestar preguntas ESTUPIDAS no es tan eficaz”.

Enrique Guzmán (@enriqueguzman / Instagram)

Mayela Laguna confirma la existencia de un video comprometedor de Enrique Guzmán

Por otro lado, Mayela Laguna ya confirmó que su hija es la supuesta víctima de Enrique Guzmán, su ex suegro.

Asegurando que Enrique Guzmán no abusó sexualmente de su hija, Mayela Laguna, de 39 años de edad, dice que sí “hubo algo”; sin embargo, no denunciará legalmente porque su hija le suplicó que no quiere hacerse viral.

Así como explicó que en su momento fue un tema que sí se habló e incluso se tuvo la intención de denunciar, pero por petición de su hija no se hizo y se tomaron otras medidas.

Tema que ya no se tocó debido a que desde hace dos años no la ve.

Para evitar suposiciones adelanta que no aceptó dinero para guardar silencio, así como es mentira que ella le haya mostrado el video al periodista Emilio Morales, de edad desconocida.