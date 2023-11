Frida Sofía lanza un nuevo ataque en contra de Enrique Guzmán ahora que su abuelo está siendo acusado de haber abusado de una menor de edad.

Acusación que probaría que Frida Sofía no mintió al declarar que Enrique Guzmán la acosó y abusó de ella cuando tenía 5 años de edad.

Enrique Guzmán y Frida Sofía (Agencia México )

Frida Sofía insinúa que Enrique Guzmán es un pedófilo tras graves declaraciones sobre niñas

Frida Sofía ya se enteró de la desatinada respuesta que dio Enrique Guzmán, de 80 años de edad, cuando fue cuestionado por el supuesto video que lo mostraría abusando de una menor de edad.

Respuesta que nuevamente colocó a Enrique Guzmán, abuelo de Frida Sofía, en titulares ya que aseguró que le encantaría ver el video que lo muestra abusando de una chiquita porque le encanta.

Aunque la intensión del veterano cantante era responder con sarcasmo e ironía, tal declaración reforzó la polémica.

Nuevo escándalo de Enrique Guzmán revive acusaciones de Frida Sofía (@ifridag / Instagram)

Ahora es Frida Sofía quien llama “pedófilo” a su abuelo y reprocha que a ella no le creyeron cuando desenmascaró al artista.

A través de sus historias de Instagram, la joven, de 31 años de edad, lo tacha de pedófilo y exige justicia para sí misma.

Frida Sofía llama pedófilo a Enrique Guzman (@ifridag / Instagram)

Frida Sofía habría hablado con Mayela Laguna tras abuso sexual cometido por Enrique Guzmán

Aunado a esto, de acuerdo con la periodista Claudia de Icaza, de edad desconocida, Frida Sofía se comunicó con Mayela Laguna al enterarse del abuso de Enrique Guzmán.

Según la comunicadora de Grupo Fórmula, Frida Sofía aconsejó a Mayela Laguna, de 39 años de edad, no denunciar a su abuelo ya que su hija viviría cosas horribles como las que ha vivido ella.

Frida Sofía (Frida Sofía Instagram @ifridag)

Hasta el momento esto no ha sido confirmado; no obstante, por la propia Mayela Laguna se sabe que ésta no denunciará legalmente a petición de su hija, quien le habría suplicado no hacerlo ya que no quiere que sea un tema viral.

Aunque ya es un tema viral, Mayela Laguna se sostiene argumentando que la prioridad es su hija, a quien no ve desde hace 2 años ya que su padre no lo permite.