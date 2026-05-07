Guillermo del Toro recibe el máximo honor del British Film Institute en Londres

Guillermo del Toro, de 61 años, recibió el máximo honor del British Film Institute (BFI) durante la cena anual celebrada en el hotel Rosewood London.
La actriz Cate Blanchett le entregó la Beca BFI, reconociendo su contribución al cine y su estilo único de fusionar lo “brutal y lo bello”.
El director mexicano destacó sus raíces y su vínculo con el Reino Unido, mientras el BFI lo nombró Miembro Honorario como referente de excelencia creativa.
“Para un hombre que ha intentado durante 30 años fusionar lo brutal y lo bello, nunca he hecho una película por la que no daría la vida.”Guillermo del Toro
La celebración incluye un ciclo de cine, charlas y el reestreno en 4K de Cronos.
Otorgan a Guillermo del Toro el máximo honor del British Film Institute en Londres
Cate Blanchett entregó a Guillermo del Toro la beca BFI, el máximo galardón del British Film Institute, reconociendo su contribución al cine y su estilo.
Durante su intervención, Guillermo del Toro destacó el intento que ha hecho por fusionar lo “brutal y lo bello” en sus películas.
Del Toro resaltó la labor del BFI, además de sus raíces mexicanas aunque puntualizó que pertenece a varias partes del mundo, como el Reino Unido.
“Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente, pero mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo a lo largo de los años, incluyendo Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo. El BFI no solo protege el cine británico, sino el cine como forma de arte, y mantiene viva esa fe. Por eso este honor es tan inmenso. Creo en el British Film Institute como un faro de cultura, en una época en la que se nos dice que la cultura no importa.”Guillermo del Toro
En la ceremonia, también se expresó que “Guillermo del Toro recibía el título de Miembro Honorario del BFI como referente de excelencia creativa” y que siempre ha apoyado el talento británico.
Al evento de la Beca British Film Institute, además de Cate Blanchett, acudieron diversas personalidades del cine y el arte británico como:
- JJ Abrams, de 59 años de edad
- John Waters, de 80 años de edad
- Rian Johnson, de 52 años de edad
- J.A. Bayona, de 50 años de edad
- Edgar Wright, de 52 años de edad
- Simon Pegg, de 56 años de edad
- David Bradley, de 84 años de edad
- Burn Gorman, de 51 años de edad
¿En qué consiste la Beca BFI que recibió Guillermo del Toro?
La beca BFI, el máximo galardón del British Film Institute, no solo es reconocimiento para el director mexicano Guillermo del Toro.
En realidad forma parte de una celebración de su obra, incluyendo un ciclo de cine realizado por él mismo en los cines BFI Southbank y BFI IMAX.
Así como una charla el 8 de mayo y una clase magistral ante aspirantes a cineastas de la Academia de Cine del BFI.
La celebración también contempla el reestreno en formato 4k de la ópera prima de Del Toro, “Cronos” de 1992, en cines del Reino Unido e Irlanda el 15 de mayo.
Al convertirse en miembro del BFI, Guillermo del Toro se une a estas personalidades que han obtenido la distinción:
- Martin Scorsese, de 83 años de edad
- Tom Cruise, de 63 años de edad
- Christopher Nolan, de 55 años de edad
- Tilda Swinton, de 65 años de edad
- Spike Lee, de 69 años de edad
- Bette Davis
- Akira Kurosawa
- Orson Welles
- Yasujiro Ozu