Guillermo del Toro, de 61 años, recibió el máximo honor del British Film Institute (BFI) durante la cena anual celebrada en el hotel Rosewood London.

La actriz Cate Blanchett le entregó la Beca BFI, reconociendo su contribución al cine y su estilo único de fusionar lo “brutal y lo bello”.

El director mexicano destacó sus raíces y su vínculo con el Reino Unido, mientras el BFI lo nombró Miembro Honorario como referente de excelencia creativa.

“Para un hombre que ha intentado durante 30 años fusionar lo brutal y lo bello, nunca he hecho una película por la que no daría la vida.” Guillermo del Toro

La celebración incluye un ciclo de cine, charlas y el reestreno en 4K de Cronos.

Otorgan a Guillermo del Toro el máximo honor del British Film Institute en Londres

Cate Blanchett entregó a Guillermo del Toro la beca BFI, el máximo galardón del British Film Institute, reconociendo su contribución al cine y su estilo.

Durante su intervención, Guillermo del Toro destacó el intento que ha hecho por fusionar lo “brutal y lo bello” en sus películas.

Guillermo del Toro recibe el máximo honor del British Film Institute en Londres (BFI)

Del Toro resaltó la labor del BFI, además de sus raíces mexicanas aunque puntualizó que pertenece a varias partes del mundo, como el Reino Unido.

“Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente, pero mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo a lo largo de los años, incluyendo Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo. El BFI no solo protege el cine británico, sino el cine como forma de arte, y mantiene viva esa fe. Por eso este honor es tan inmenso. Creo en el British Film Institute como un faro de cultura, en una época en la que se nos dice que la cultura no importa.” Guillermo del Toro

En la ceremonia, también se expresó que “Guillermo del Toro recibía el título de Miembro Honorario del BFI como referente de excelencia creativa” y que siempre ha apoyado el talento británico.

Al evento de la Beca British Film Institute, además de Cate Blanchett, acudieron diversas personalidades del cine y el arte británico como:

JJ Abrams, de 59 años de edad

John Waters, de 80 años de edad

Rian Johnson, de 52 años de edad

J.A. Bayona, de 50 años de edad

Edgar Wright, de 52 años de edad

Simon Pegg, de 56 años de edad

David Bradley, de 84 años de edad

Burn Gorman, de 51 años de edad

Guillermo del Toro (Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

¿En qué consiste la Beca BFI que recibió Guillermo del Toro?

La beca BFI, el máximo galardón del British Film Institute, no solo es reconocimiento para el director mexicano Guillermo del Toro.

En realidad forma parte de una celebración de su obra, incluyendo un ciclo de cine realizado por él mismo en los cines BFI Southbank y BFI IMAX.

Así como una charla el 8 de mayo y una clase magistral ante aspirantes a cineastas de la Academia de Cine del BFI.

La celebración también contempla el reestreno en formato 4k de la ópera prima de Del Toro, “Cronos” de 1992, en cines del Reino Unido e Irlanda el 15 de mayo.

Al convertirse en miembro del BFI, Guillermo del Toro se une a estas personalidades que han obtenido la distinción:

Martin Scorsese, de 83 años de edad

Tom Cruise, de 63 años de edad

Christopher Nolan, de 55 años de edad

Tilda Swinton, de 65 años de edad

Spike Lee, de 69 años de edad

Bette Davis

Akira Kurosawa

Orson Welles

Yasujiro Ozu