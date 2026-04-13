El laberinto del fauno vuelve a cines en el cumpleaños de Guillermo del Toro.

La icónica película El laberinto del fauno de Guillermo del Toro regresa a las salas de cine para celebrar su 20 aniversario.

Confirman que El laberinto del fauno vuelve a cines en el cumpleaños de Guillermo del Toro

Se dio a conocer que El laberinto del fauno vuelve a cines en el cumpleaños de Guillermo del Toro, el próximo 9 de octubre.

La versión que llegará a las salas de El laberinto del fauno será remasterizada en formato 4K y 3D.

Junto con el anuncio se liberó un póster conmemorativo de El laberinto del fauno.

poster El Laberinto del Fauno (Especial)

Antes de esa fecha, en México habrá una proyección especial de El laberinto del fauno el próximo 22 de abril en la Casa del Lago de la UNAM.

Lanzada el 20 de octubre de 2006, El laberinto del fauno es quizá una de las mejores películas dentro de la filmografía de Guillermo del Toro; algunos la consideran su obra maestra.

La cinta nos lleva a la España de 1944, durante la posguerra española, donde una solitaria niña llamada Ofelia descubre un fauno en un antiguo laberinto.

Este le revela a Ofelia que es una princesa y que para volver a su mágico reino debe enfrentar tres pruebas.

Guillermo del Toro en su película El Laberinto del Fauno. (Instagram @festivaldecannes)

Con El laberinto del Fauno, Guillermo del Toro acrecentó su fama internacional.

El filme le valió al director mexicano una nominación a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Así como ganar tres Premios Oscar en las categorías: