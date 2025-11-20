La película Frankenstein de Guillermo del Toro rompe récord en Netflix con millonaria cifra en 10 días.

Guillermo del Toro -de 61 años de edad- vuelve ha confirmar que su Frankenstein ha sido todo un éxito en Netflix.

El récord en Netflix que rompió con millonaria cifra en 10 días Guillermo del Toro con Frankenstein

La adaptación de Frankenstein dirigida y escrita por Guillermo del Toro, confirmó que tiene una buena respuesta en Netflix.

Esto porque la película ha acumulado 62.9 millones de visualizaciones en apenas 10 días

Así, Frankenstein se consolida como uno de los mayores éxitos del año para el servicio de streaming.

Frankenstein de Guillermo del Toro, película Netflix (Netflix)

Además de convertirse en el debut más fuerte de una cinta de Del Toro en la plataforma.

De acuerdo con Netflix, Frankenstein arrancó con 29.1 millones de visualizaciones en sus primeros tres días de estreno que ocurrió el 7 de noviembre.

Ocupando el puesto número 1 en la lista de películas en inglés en 72 países y apareciendo en el Top 10 de Netflix en 93 naciones.

En su segunda semana parcial —es decir hasta el 17 de noviembre— Frankenstein añadió 33.8 millones más visualizaciones, manteniéndose en el número 1 global por segunda semana consecutiva.

Frankenstein de Guillermo del Toro entraría al top 10 histórico de películas más vistas en Netflix

Por el ritmo de visualizaciones de Frankenstein, la cinta está en camino de entrar al Top 10 histórico de películas más vistas en Netflix en sus primeros 91 días.

El propio Guillermo del Toro mostró en un comunicado la emoción por la buena recepción del público a su película:

“Ver a la gente abrazando Frankenstein de la manera en que yo lo he hecho durante más de 50 años es realmente significativo. He visto un torrente de amor, con muchos compartiendo sus revisiones repetidas, tanto en las funciones agotadas en cines como ahora globalmente en Netflix”. Guillermo del Toro

Frankenstein es la segunda colaboración live-action de Del Toro con Netflix tras firmar un acuerdo multianual en 2020.

Su anterior éxito fue Pinocchio en 2022, que le valió el Oscar a Mejor Película Animada.

Frankenstein de Guillermo del Toro, película Netflix (Netflix)

Frankenstein representa el cumplimiento de un sueño de décadas para Guillermo del Toro.

El cineasta mexicano ha descrito la novela de Mary Shelley como su “biblia personal” y al monstruo como su “santo patrón” y “mesías”.

El éxito de Frankenstein también se ve reflejado en su 85% de aprobación en Rotten Tomatoes (basado en más de 300 reseñas) y el 77/100 en Metacritic.

Los críticos la describen como “una ópera gótica empapada en tristeza y nieve”, “desgarradora” y “una de las adaptaciones más bellas y artesanales del año”.

Muchos posicionan a Frankenstein de Guillermo del Toro como contendiente en la temporada de premios especialmente en:

Categorías técnicas

Actuación

Diseño de producción