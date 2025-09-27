Un periodista de espectáculos ha sido criticado por usuarios gracias a las últimas encuestas que lanzó de La Casa de los Famosos México.

Gerardo Escareño, “Vaya Vaya”, tuvo que salir a encarar los señalamientos, mismos han puesto en duda su labor periodística.

Gerardo Escareño defiende sus encuestas de La Casa de los Famosos México 2025

Desde el inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Gerardo Escareño ha destacado en Facebook gracias a sus encuestas públicas.

Mismas con las que el periodista logra medir el grado de popularidad entre los habitantes, en especial entre los que se encuentran nominados.

Los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 2025. (Eduardo Díaz / SDP Noticias)

Ha sido en las últimas semanas que estas mismas encuestas han arrojado un crecimiento en el favoritismo de Dalilah Polanco.

Esta ha sido una de las habitantes más controversiales de la temporada, pues navega entre las aguas del amor y hate de los fans.

Sin embargo, su nueva popularidad habría rebasado a la de los habitantes favoritos de La Casa de los Famosos México 2025.

Situación que muchos fans del programa no pueden creer, lo que ha llevado a los señalamientos previamente dichos al reportero.

Gerardo Escareño “Vaya Vaya” tuvo que salir a hablar al respecto, asegurando que de “vendido” no lo bajan por estos resultados.

Y es que una de las cosas que más le critican es que entre los participantes de Facebook los perfiles tienen características de ser bots.

Algo que se especula debido a que los usuarios no tienen fotos de perfil o sus nombres aparecen en otros idiomas.

Al respecto, Gerardo Escareño “Vaya Vaya” asegura que los usuarios que participan en sus encuestas son personas reales.

📎 El periodista Gerardo Escareño “VAYA VAYA” @vayavayatv responde a las críticas sobre sus encuestas en Facebook 😱



Asegura que NO SON BOTS y que los perfiles con nombres árabes o sin foto SÍ son reales 👀📲#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/IIpqBmvOzg — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 26, 2025

Las últimas polémicas de La Casa de los Famosos México 2025

El tema del favoritismo no es nuevo para La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Dalilah Polanco ha sido el centro de estos señalamientos tanto para Gerardo Escareño “Vaya Vaya” como para la producción del programa.

Esto debido a que en las últimas semanas rumbo a la final fans señalan un apoyo desmedido a esta habitante en los diferentes retos.