Crean video de Cazzu y Sebastián Rulli con inteligencia artificial (IA) y ni el actor estaba enterado de la existencia de este clip.

Comenzó a circular por redes sociales un supuesto video musical de Cazzu y Sebastián Rulli, por lo que muchos llegaron a creer que realmente el actor había colaborado con la cantante.

Este el video de Sebastián Rulli y Cazzu creado con IA

Circula en redes sociales un video musical de Cazzu que tiene como protagonista a Sebastián Rulli y muchos creyeron que era verdadero.

En el video se ve a Cazzu bailando en la playa y después caminando con Sebastián Rulli.

El video se titula “No soy aventurera” y fue creado con IA al igual que el video, pues Sebastián Rulli aclara que no conoce a Cazzu.

Una reportera cuestionó a Sebastián Rulli sobre su supuesto video con Cazzu y el actor no sabía de lo que le hablaban.

“No creo que sea yo. No he visto ese video, me voy enterando por ti”, respondió Sebastián Rulli, quien aclaró que solo ha hecho un video musical en su carrera y fue con Yuri.

Sebastián Rulli aseguró que el video había sido generado con inteligencia artificial.

“Debe ser inteligencia artificial (…) esas son imágenes de Lo que la vida me robó, no soy yo” Sebastián Rulli

El actor dice que el video fue hecho con escenas de la telenovela ‘Lo que la vida me robó’ y que el resto había sido generado con inteligencia artificial: “Evidentemente es inteligencia artificial”.

Usan imagen de Cazzu y Sebastián Rulli para promocionar a una artista

El video donde aparece Cazzu y Sebastián Rulli fue creado con IA con la intención de promocionar a otros artistas, pues la canción que aparece en el clip pertenece a Julieta Mar.

Fans de Cazzu pensaron que la melodía pertenecía a la cantante y que el video realmente había sido grabado.

Sin embargo, todo indica que el video fue creado con la intención de promocionar a otra artista.

El video creado con IA tiene más de 400 mil visitas en YouTube y muchos de los fans de Cazzu creen que se trata de ella.