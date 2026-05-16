A su llegada a México, Cazzu revela que por cuestiones legales no puede comentar nada sobre su expareja y papá de si hija, Christian Nodal.

Pese a los cuestionamientos de los reporteros sobre el presunto acercamiento entre Christian Nodal e Inti, Cazzu aclaró ante la prensa su imposibilidad de comentar sobre este tema.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar, aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso” Cazzu

Cazzu confirma restricción legal que le impide hablar de Christian Nodal

Cazzu reveló que tiene prohibido hablar públicamente sobre Christian Nodal debido a restricciones legales y medidas cautelares.

Al ser cuestionada sobre Christian Nodal, Cazzu aclaró que su silencio no es una elección personal, sino una condición jurídica que debe respetar.

😱🔥 Cazzu ya está en México y su llegada no pasó desapercibida

La cantante arribó esta tarde a la CDMX previo a su presentación este sábado 16 en el Tecate Emblema 2026 🎤✨

Sin embargo, su llegada desató un verdadero zafarrancho en el aeropuerto, donde fans y medios se… pic.twitter.com/OXxQr5zE7h — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 16, 2026

La cantante argentina compartió que debe sujetarse a lo establecido por las autoridades para mantener la responsabilidad legal y no meterse en problemas.

Cazzu evitó dar más detalles sobre esta situación y solicitó comprensión a la prensa para que ya no le preguntarán más sobre Christian Nodal, sugiriendo que cualquier insistencia en estos temas resultaría infructuosa.

Aunque en ningún momento habló sobre procesos específicos ni explicó las razones exactas detrás de esas restricciones, se cree que estas medidas se derivaron del proceso jurídico que ambos enfrentan por la crianza y custodia de su hija, Inti.

Esto dijo Cazzu sobre la denominada “Ley Cazzu” en Michoacán

Durante su llegada a México, Cazzu fue cuestionada sobre la denominada “Ley Cazzu” en Michoacán, una propuesta legislativa que busca proteger a las infancias ante el abandono parental.

Aunque lleva su nombre de manera popular, la propia Cazzu aclaró que no es una iniciativa de su autoría, pero busca enfrentar complicaciones legales similares a su caso tras separación con Nodal.

Sino un proyecto impulsado por legisladores y activistas que utilizaron su caso como un símbolo para visibilizar problemáticas comunes en procesos de separación.

“No es un proyecto mío, es algo que otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación,<b> </b>lo cual por supuesto me halaga” Cazzu

Cazzu precisó que se siente “halagada” de que su experiencia personal sirva para representar y dar visibilidad a situaciones que son “comunes y dolorosas” para muchas mujeres.

“Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás y siempre a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo les mando un abrazo” Cazzu

El objetivo primordial de la denominada “Ley Cazzu” es garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el abandono parental y brindar respaldo a las madres que sostienen solas la crianza.

Busca salvaguardar el derecho de los menores a viajar y trasladarse, especialmente cuando un progenitor intenta evadir sus responsabilidades o utiliza los permisos de viaje como un mecanismo de coerción o presión psicológica.

“Ley Cazzu” también tiene como propósito fortalecer la protección de los derechos de las madres en casos de conflictos familiares que tienen una alta exposición pública.