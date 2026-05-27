María Levy es la hija mayor de Mariana Levy y Ariel López Padilla, quien se convirtió en madre en mayo de de 2026.

La actriz Sussan Tauton fue quien dio a conocer el nacimiento de la primera hija de María Levy, quien sigue en contacto con su único tío materno, Coco Levy.

¿Quién es María Levy? La hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla

María López Levy es una fotógrafa nacida en la CDMX, hija de los actores Mariana Levy y Ariel López Padilla.

La joven es una artista visual que ha tenido diversas exposiciones fotográficas y se ha mantenido alejada de los medios.

María Levy (Instagram/@marialevyy)

¿Qué edad tiene María Levy?

María Levy nació el 28 de marzo de 1996; actualmente tiene 30 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Levy?

Se desconoce si María Levy ya se casó, pero ha sido pareja desde hace muchos años de Fernando de Yolanda.

¿Qué signo zodiacal es María Levy?

María Levy es Aries y según las características de este signo zodiacal, suelen ser líderes, valientes y con una personalidad impulsiva.

María Levy, fotógrafa. (@marialevyy)

¿Cuántos hijos tiene María Levy?

María Levy es madre de una niña, la cual nació a mediados de mayo de 2026.

¿Qué estudió María Levy?

Se desconoce qué estudió María Levy.

¿En qué trabaja María Levy?

María Levy es fotógrafa y ha tenido diversas exposiciones, además de que realiza sesiones privadas.