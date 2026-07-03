Captan el vestido de Taylor Swift llegando al Madison Square Garden, lugar donde se casará con Travis Kelece.

Los ojos del mundo están sobre Nueva York, lugar donde Taylor Swift dará el ‘sí’ a Travis Kelce y sus fans quieren saber cada detalle del enlace.

En un video compartido por la CBS News se ve a una persona llegando con un vestido blanco dentro de una bolsa y se asoma una parte del tul, por lo que se especuló que era el vestido de la cantante.

Captan supuestas imágenes del vestido de novia de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue organizada en total secrecía, incluso las invitaciones de su boda tenían marca de agua personalizada para evitar que se filtraran.

En video compartido por la CBS News se ve a una mujer empujando un rack para ropa con un vestido, el cual deja ver un poco de tela blanca.

A white gown in an unzipped garment bag was wheeled past media camped outside of Madison Square Garden on Taylor Swift and Travis Kelce's wedding day.



The couple is expected to welcome around 1,000 guests at Madison Square Garden in New York City on Friday to celebrate their… pic.twitter.com/vJBwdq89jq — CBS News (@CBSNews) July 3, 2026

Muchos aseguran que el video deja ver uno de los vestidos de novia de Taylor Swift, pues se espera que la cantante use varios cambios durante la noche.

Hasta el momentos se desconoce el nombre del diseñador que hizo el vestido de novia de Taylor Swift, pero se sabe que la cantante es fan marcas de lujo como:

Stella McCartney

Givenchy

Vivienne Westwood

Circula en redes sociales un supuesto comunicado del publicista de la cantante, donde se dice que la ropa de ambos fue diseñada por Jonathan Anderson, director creativo de Christian Dior.

Taylor Swift ya está oficialmente casada con Travis Kelce

Circulan en redes sociales videos de la supuesta llegada de Taylor Swift al Madison Square Garden.

Una página fan compartió un video donde supuestamente llega la cantante a bordo de una camioneta plateada.

La boda de Taylor Swift iniciaría a las 5:00 p.m hora de Nueva York; es decir, que la ceremonia se realizó a las 3:00 p.m. hora de la CDMX.

Alrededor de la 5:30, hora de la CDMX, aparecieron letreros alrededor del Madison Square Garden con el anuncio: “JusT&T Married”, lo que confirma que Taylor Swift está oficialmente casada.