El nombre de Sebastián Yatra volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de que el cantante colombiano manifestara públicamente su apoyo a la selección de Ecuador, situación que provocó un intenso debate entre aficionados mexicanos en plataformas digitales.
Mientras una parte de los usuarios defendió el derecho de Sebastián Yatra a respaldar al equipo que desee, otros consideraron que su postura apoyando a Ecuador resultó decepcionante debido al respaldo que ha recibido en México a lo largo de su carrera artística.
Sebastián Yatra genera polémica en México por apoyar a Ecuador; redes lo acusan de “dar la espalda” a sus fans
En redes sociales, numerosos seguidores de Sebastián Yatra cuestionaron el hecho de que el cantante colombiano haya decidido apoyar a la selección de Ecuador y no a México en el Mundial 2026.
Los usuarios señalaron que México fue uno de los mercados más importantes para el crecimiento internacional de Sebastián Yatra, impulsando su música y consolidando su presencia en América Latina. Por ello, algunos calificaron su apoyo a Ecuador como una falta de reciprocidad hacia el público mexicano.
La controversia también se intensificó por publicaciones que aseguran que el cantante habría dicho que “no le importa qué país latino gane, con tal de que no sea México”.
Sin embargo, en el video que circula en internet no aparece dicha declaración ni existe, hasta el momento, una fuente verificable que confirme esas palabras de Sebastián Yatra.
Pese a las críticas e incluso llamados al boicot por parte de algunos internautas, otros usuarios han defendido la libertad del artista para expresar sus preferencias deportivas sin que esto afecte su relación con sus seguidores.