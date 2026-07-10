Katy Perry subió un video a sus redes sociales como parte de la promoción a “Watch It Burn”, su nueva canción.

Un momento no pasó desapercibido entre los fans, pues Justin Trudeau hizo una aparición especia, saltando y girando al ritmo de la música.

El breve cameo fue suficiente para que la feliz pareja generara reacciones entre los usuarios, enterneciendo por la nueva faceta de Trudeau como estrella de reels virales.

Katy Perry y Justin Trudeau a casi un año de relación

El video de Katy Perry con Justin Trudeau sirvió para recordar que la pareja continúa en un momento muy sólido dentro de la relación.

Y es que cabe recordar que fue hace un año, en el verano de 2025, cuando comenzaron los rumores de romance entre la cantante y el ex Primer Ministro.

Katy Perry y Justin Trudeau en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 (Sean Kilpatrick / AP)

Todo comenzó con salidas discretas de la ahora pareja, mismas que eran captadas por miembros de la prensa.

Los rumores explotaron cuando Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos en un yate en Santa Bárbara, California.

Desde entonces empezaron a haber más guiños de una relación ya establecida, aunque ambos hicieron oficialmente público el romancce a finales de ese mismo año.

Katy Perry fue duramente criticada por el inicio de su relación con Justin Trudeau, esto debido a que había pasado poco tiempo de su separación con el actor Orlando Bloom.

Sin embargo, la cantante siguió adelante con su relación y hasta la fecha parece estar disfrutando de esta nueva etapa en su vida personal.