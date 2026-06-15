El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llamó la atención durante el inicio del Mundial 2026 al ausentarse del debut de la selección canadiense para asistir a un evento celebrado en Estados Unidos.

“A veces los deberes de novio solidario llaman. Pero ya sabes por quién estoy animando para que se lleve la Copa” Justin Trudeau en X

Mientras Canadá enfrentaba a Bosnia-Herzegovina en Toronto, Trudeau fue visto en el SoFi Stadium de Inglewood, California, donde presenció el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay.

El exmandatario explicó que tomó la decisión debido a que su pareja, Katy Perry, participó en el espectáculo previo al encuentro, motivo por el que prefirió acompañarla durante la presentación.

Sometimes supportive boyfriend duties call. But you know who I’m rooting for to take the Cup 🇨🇦 https://t.co/85DXvsyCPp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 14, 2026

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación en medio del Mundial 2026

La presencia de Justin Trudeau en el partido inaugural de Estados Unidos también volvió a poner reflectores sobre su relación con Katy Perry, una de las más comentadas del entretenimiento internacional.

La pareja hizo apenas unos días su debut oficial en una alfombra roja durante el Festival de Tribeca en Nueva York, donde acompañaron el estreno del documental de la cantante. Fue la primera aparición pública formal desde que comenzaron los rumores de romance en 2025.

Katy Perry con Justin Trudeau durante visita a Japón (@katyperry / Instagram)

Aunque durante varios meses mantuvieron discreción sobre su vida privada, ambos han aparecido juntos en eventos musicales, festivales y actividades públicas. La relación fue confirmándose gradualmente a través de fotografías, publicaciones en redes sociales y apariciones compartidas.

El momento que más llamó la atención ocurrió durante el estreno del filme de Perry en Tribeca, donde la artista describió al exmandatario canadiense como “el amor de mi vida” y aseguró sentirse plenamente enamorada.

La cercanía entre ambos también ha quedado reflejada en la agenda reciente de Trudeau, quien ha acompañado a la intérprete en distintos compromisos públicos y conciertos durante los últimos meses.

Por ello, el ex primer ministro explicó que eligió asistir al duelo entre Estados Unidos y Paraguay para cumplir con sus “deberes de novio”, ya que Perry encabezó el espectáculo previo en el SoFi Stadium.

La decisión provocó comentarios divididos en redes sociales, especialmente porque Canadá disputaba simultáneamente su debut mundialista como una de las naciones anfitrionas del torneo.